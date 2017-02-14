澳新汇市：利好数据带动澳元小涨，新西兰元接近三周半低点

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透悉尼/惠灵顿2月14日 - 澳元周二小幅上涨，之前公布的一项调查显示，澳洲1月企业对现况看法跳升至近10年高位，但澳元兑美元仍受阻于0.77美元，该点位被证明是关键阻力位。
澳元兑美元涨0.35%至0.7665，脱离2月初触及的三个月高点0.7696。
尽管铁矿石价格近来大涨，但澳元自本月初以来一直横向横盘，一直未能突破0.7700。
周二公布的一项调查显示，澳洲1月企业对现况看法跳升至近10年高位，企业报告销售上升同时获利持稳，表明经济在去年底经历一波低潮后，现呈现稳健增长。
“澳洲央行关注这份调查报告，并将受到全面改善的鼓舞，”道明证券(TD Securities)首席亚太宏观策略师Annette Beacher表示。
技术分析师预期澳元支撑位在0.76美元，但仍可能难以攻克0.7700大关。
澳元短线前景还将取决于美元，本月美元处于上行趋势。
新西兰元兑美元报0.7179美元，周一时创下三周半低位0.7156美元。
分析师仍预期新西兰元将因国内经济增长强劲而走升。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 张涛/王兴亚)
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