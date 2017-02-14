澳新汇市：利好数据带动澳元小涨，新西兰元接近三周半低点

路透悉尼/惠灵顿2月14日 - 澳元周二小幅上涨，之前公布的一项调查显示，澳洲1月企业对现况看法跳升至近10年高位，但澳元兑美元仍受阻于0.77美元，该点位被证明是关键阻力位。

澳元兑美元涨0.35%至0.7665，脱离2月初触及的三个月高点0.7696。

尽管铁矿石价格近来大涨，但澳元自本月初以来一直横向横盘，一直未能突破0.7700。

周二公布的一项调查显示，澳洲1月企业对现况看法跳升至近10年高位，企业报告销售上升同时获利持稳，表明经济在去年底经历一波低潮后，现呈现稳健增长。

“澳洲央行关注这份调查报告，并将受到全面改善的鼓舞，”道明证券(TD Securities)首席亚太宏观策略师Annette Beacher表示。

技术分析师预期澳元支撑位在0.76美元，但仍可能难以攻克0.7700大关。

澳元短线前景还将取决于美元，本月美元处于上行趋势。

新西兰元兑美元报0.7179美元，周一时创下三周半低位0.7156美元。