《香港重要政经日程》--2月15日-3月30日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
================== 今日重要政经消息=================
2月15日（周三）
松龄护老集团首日挂牌。
10:00 中航国际控股在中国举行股东特别大会。
10:30 凯顺能源股东特别大会。
14:00 鞍钢在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月16日（周四）
联想集团公布第三季业绩。
美高梅中国公布全年业绩。
数码通公布中期业绩。
10:00 中化化肥股东特别大会。
10:00 天津银行在中国举行股东特别大会。
10:00 宏华集团股东特别大会。
19:00 鲁港企业投融资联合会成立典礼。
2月17日（周五）
东亚银行公布全年业绩。
高鑫零售公布全年业绩。
金沙中国公布全年业绩。
中信资源公布全年业绩。
山东晨鸣纸业公布全年业绩。
10:00 山水水泥股东特别大会。
10:00 建发集团股东特别大会。
10:00 齐合天地股东特别大会。
*16:45 国泰君安国际全年业绩发布会。
2月20日（周一）
公布11-1月失业率。
安保工程首日挂牌。
首创置业公布全年业绩。
百盛集团公布全年业绩。
08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。
11:00 泰山石化股东特别大会。
17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。
2月21日（周二）
公布1月份消费物价指数（CPI）。
汇丰控股公布全年业绩。
恒生银行公布全年业绩。
万科置业（海外）公布全年业绩。
中华汽车公布中期业绩。
新创建公布中期业绩。
新世界百货公中期业绩。
09:00 中石化炼化工程股东特别大会。
*11:30 首创置业全年业绩发布会。
14:30 第一拖拉机股东特别大会。
2月22日（周三）
公布2016年第四季及全年GDP。
希慎兴业公布全年业绩。
信和置业公布中期业绩。
安踏体育公布全年业绩。
堡狮龙公布中期业绩。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
14:30 华融投资股份股东特别大会。
15:30 新世界发展中期业绩记者会。
16:45 思捷环球中期业绩记者会。
2月23日（周四）
玖龙纸业公布中期业绩。
时计宝公布中期业绩。
越秀地产公布全年业绩。
哈萨克矿业公布全年业绩。
*有线宽频公布全年业绩。
*IMAX CHINA公布全年业绩。
*江南布衣公布中期业绩。
09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。
15:00 星谦发展股东周年大会。
2月24日（周五）
渣打集团公布全年业绩。
友邦保险公布全年业绩。
福耀玻璃公布全年业绩。
新城发展控股公布全年业绩。
*中国金融国际公布中期业绩。
*香港生力啤公布全年业绩。
08:00 IMAX China业绩电话会议。
12:30 友邦保险业绩记者会。
2月27日（周一）
公布1月份进出口数据。
港交所公布全年业绩。
中电控股公布全年业绩。
冠君产业信托公布全年业绩。
2月28日（周二）
公布1月份M-3货币供应。
公布1月底人民币存款结余。
公布1月份外汇基金总资产。
新鸿基地产公布中期业绩。
光大国际公布全年业绩。
鹰君集团公布全年业绩。
和记电讯香港公布全年业绩。
*银河娱乐公布全年业绩。
*信义玻璃公布全年业绩。
*信义光能公布全年业绩。
09:00 北京北辰在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技在中国举行股东特别大会。
3月2日（周四）
公布1月份零售销售数据。
09:30 邮储银行在中国举行股东特别大会。
3月3日（周五）
10:30 中铝矿业国际股东特别大会。
3月7日（周二）
14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。
3月8日（周三）
五矿资源公布全年业绩。
10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。
11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。
3月9日（周四）
09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。
3月10日（周五）
10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。
10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。
11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。
3月13日（周一）
13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。
3月14日（周二）
中国旺旺公布全年业绩。
创科实业公布全年业绩。
14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。
3月15日（周三）
国泰航空公布全年业绩。
09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。
09:30 中国信达股东特别大会。
3月16日（周四）
公布12-2月失业率。
太古公布全年业绩。
九兴控股公布全年业绩。
3月21日（周二）
公布2月份消费物价指数（CPI）。
中国建筑国际公布全年业绩。
3月22日（周三）
腾讯控股公布全年业绩。
中国平安公布全年业绩。
吉利汽车公布全年业绩。
中国海外发展公布全年业绩。
3月24日（周五）
紫金矿业公布全年业绩。
统一企业中国公布全年业绩。
美图公司公布全年业绩。
江苏宁沪高速公路公布全年业绩。
08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。
3月27日（周一）
公布2月份进出口数据。
合生元公布全年业绩。
3月28日（周二）
中国龙工公布全年业绩。
3月30日（周四）
公布2月份零售销售数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。