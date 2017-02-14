台湾汇市：台币早盘随外资汇入走扬，惟进口商逢低买汇削弱升值力道

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透台北2月14日 - 台币兑美元周二早盘走扬。交易员表示，在外资持续汇入及韩元等亚币升值带动下，台币早盘再度升破31元整数大关，并创逾一周盘中新高；惟随即吸引进口商逢低买入美元，抑制台币升势。
他们指出，受到美元转弱影响，早盘日、韩等亚币止跌走升，加上台股走涨，早盘台币延续上日走势，续往升值方向挺进；短线观察重点在台股表现及外资汇入力道的强弱。
〞韩元升值，外资还在卖美元，出口商觉得这个价格太烂了，都不出来了(抛汇)。〞一大型银行交易员说。
他表示，早盘各大外资保管行大都站在卖方，即呈卖多于买(美元)的情况，促使台币开盘不久即攻破31元整数关卡，惟随台币进一步攻高，进口商觉得美元相对便宜而进场买汇，削弱台币升值力道。
早盘台币最高升至30.960，创逾一周盘中新高，此前盘中高位为2月7日的30.930。
另一大型商银行交易员则称，进口商看到台币升破31元大关，开始出手适度买入美元，惟买盘略偏谨慎，〞大家(进口商)都很困惑，都不敢买太多美金，因为担心买了台币又升上来。〞
他们认为，目前来看台股还没有败相，多头有望持续，亦使台币趋势看升，但台币前一波高点在30.800附近，短线料美元在该价位附近应有支撑，台币应不易升破31.800。
本地时间10:33，韩元兑美元报1,148.8，上日收在1,152.0；台股加权指数上涨0.28%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR=报30.862/30.875，上日收在30.865。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.900-31.050。
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(记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)
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