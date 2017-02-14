台湾债市：10年债殖利率盘初微跌，暂在1.15%下方整理观望叶伦国会听证

路透台北2月14日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，尽管美债担忧美联储主席叶伦国会听证谈话偏鹰派而略偏空，但106/4殖利率盘初逢高至1.15%关卡仍见买盘承接，带动该券殖利率转趋区间偏跌。

他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至73亿台币，随着空单持续垫高，短多操作仍青睐在1.15%附近添补筹码，今日料该券殖利率暂在1.15%下方狭幅整理，静待叶伦国会听证及20年新券标售变数厘清。

〞前几次轧空都有轧到，空量增加会有点怕被轧。〞一位大型银行交易员说。

周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币，2月20日发行。该券发行前交易期间交投清淡，今日开盘逾一小时也暂无成交纪录。

本地时间10:19，106/4发行前交易殖利率跌0.25个基点，报在1.1440%、成交量28亿台币；五年106/2期公债殖利率跌0.30个基点，报在0.8220%、成交量1亿台币。

交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.82-0.83%，10年新券106/4则料在1.13-1.16%。

美国公债收益率周一上涨，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二和周三就半年度货币政策在国会作证词陈述。另股市创纪录高位，降低对公债的需求。10年期公债收益率收报2.434%，前日则收报2.4090%。

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