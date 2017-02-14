《路透晚报》--2月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：上半年CPI和PPI料相继见顶回落，无需再收紧政策

受春节和低基数等因素影响，中国1月CPI和PPI涨幅双双超预期，并分别创下逾两年半和近五年半高位。但分析人士指出，随着季节效应消退，CPI可能见顶回落，而PPI环比涨幅也已显疲态，二季度后料跟随基数抬高而放慢上涨脚步。

--中国贸易：外管局上海分局开展对美出口调研，应对美可能的贸易保护举措--消息

两位消息人士称，中国国家外汇管理局上海分局已于今年2月初开展对美出口情况的调研，选择上海市2016年对美进出口和跨境收支规模较大的企业进行重点调研，内容包括美国未来可能采取的贸易保护措施对进出口及其收支影响的评估等。

--中国经济：第三批自贸区方案有望近期公布，依托各自优势制定专项方案--中证

中国证券报报导称，由中国商务部、国土部、住建部和国家海洋局牵头，七省市共同参与制定的第三批自贸区总体方案有望在全国两会期间发布。

【金融】

--中国金融：11家企业今年外债改革试点，可自主选择发债时间批次--发改委

中国国家发改委称，近期确定11家企业作为2017年度外债规模管理改革首批试点企业。试点企业在年度外债规模内可灵活把握发债时机，自主选择发债时间和发债批次，境内外统筹使用外债资金，降低借款成本，提高发债效果。

--中国保险：去年险资投资收益率为5.66%，行业经营利润同比降近三成--保监会

中国保监会公布，2016年保险行业实现投资收益7,071.13亿元人民币，投资收益率为5.66%，较上年下降近两个百分点；保险行业经营利润约2,000亿元，同比下降近三成。

--中国金融：未来金融科技投资仍保持快速成长，金融机构和PE双驱动--安永

中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元逆回购操作，单日净回笼1,000亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日进行1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期400亿元，28天期600亿元。据此计算，单日净回笼1,000亿元。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.7717%，10年4.0927%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行招标的三、七和10年固息增发债，中标收益率分别为3.7717%、4.0894%和4.0927%，此前市场预测均值为3.80%、4.12%和4.11%。三期债对应投标倍数2.31、5.42和4.05。

--中国信用债：大连机床交叉违约超短融SCP002本息未按期偿付，再次构成违约

此前有多笔债券违约的中国大连机床集团公告，旗下子公司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约导致交叉违约的16大机床SCP002，在持有人会议先后启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥法律手续，本应于13日立即到期应付资金，未能按期偿付，再次构成实质性违约。

--中国债市动态：现券震荡国开新债需求向好，CPI及PPI走高扰动并不大

中国银行间债市现券收益率先上后下，延续上日窄幅震荡行情；交易人士表示，早间受1月通胀及PPI数据双双走高影响，收益率一度微幅走高，但随后受国开新债招标需求向好带动，收益率掉头向下；不过波动幅度仅在1-2个基点之间，整体仍未脱震荡走势。

--中国货币市场：资金面暂平稳但价格趋升，后半周流动性预期谨慎

中国银行间市场资金面整体平稳，不过因后市流动性预期谨慎，市场供给及成交继续集中于隔夜及七天以内品种，早盘主要期限回购利率亦小幅上涨。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微跌，中国通胀数据出炉对汇市影响有限

人民币兑美元即期早盘微跌，跌幅较盘初收窄，中间价反弹脱离四周低点。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，自营机构亦无意推低人民币汇价，短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均小升，CFETS指数微升至94.06

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.06%至94.06；SDR篮子指数升至95.67，BIS篮子指数微升至95.33。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收升续创逾两个月新高，通胀数据加剧大盘震荡

中国股市沪综指微涨连五日收升，续创逾两个月新高。分析师表示，今天公布的CPI和PPI数据涨幅超预期，引发市场对通胀压力的担忧，同时本周市场资金面偏紧，叠加此前大盘已连涨四天，短期加剧大盘震荡。今日股指探底后回升，反弹趋势料未结束。

--中国证券：深交所今年将推动新三板向创业板转板试点，推ETF期权试点

深圳证交所网站刊登新闻稿称，今年将完善多层次市场体系建设，深化创业板改革，推动新三板向创业板转板试点，支持一批创新能力强、发展前景广、契合国家发展战略导向的优秀企业上市，同时将推动ETF期权试点平稳启动，优化固定收益产品体系结构。

--中国期市：铁矿石期货六日连涨触及逾三年高位，因钢铁前景利好

中国铁矿石期货连续第六个交易日上涨，触及逾三年最高，受益于国内强劲钢铁需求及政府抗雾霾行动引发的供应吃紧状况。

--中国金属：2月精铜产量环比不会有明显提升，但消费料能好于去年--安泰科

中国国有研究机构北京安泰科称，2月中国仍有部分冶炼厂检修，预计2月精铜产量不会有非常明显的环比提升，但消费料能好于去年同期。

--中国汽车：召回逾28万辆丰田威驰轿车和16万辆上汽通用汽车--质检总局

中国国家质检总局最新表示，天津一汽丰田汽车有限公司决定自周五(17日)起，召回超过28万辆威驰轿车，上汽通用汽车有限公司近日亦备案召回计划，决定自2月28日起，召回部分车辆，共计161,281辆。

--企业并购：德国Grammer称在与中国宁波继峰就售股问题进行深入协商

德国汽车零部件厂商Grammer称，正与中国宁波继峰汽车零部件股份有限公司就建立战略联盟关系进行深入协商。

--中港个股：中兴通讯称正与美国政府部门就和解事宜磋商，和解事宜尚不确定

中国通讯设备大厂中兴通讯公告称，目前公司与美国商务部、司法部、财政部正在就和解事宜进行磋商，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对公司的处罚。相关和解事宜尚有不确定性，可能对公司财务状况及经营成果有重要影响。

--香港新股：河南省民办教育供应商宇华IPO拟筹高至19亿港元--销售文件

据路透获得的销售文件显示，河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至19亿港元。

--中港个股：东方证券拟非公开发行A股募资至多120亿元，A股股票今日复牌

中国大型券商--东方证券公告称，拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，数量不超过8亿股，预计募资至多120亿元人民币，全部用于增加公司资本金，扩大业务规模。

--中国个股：兆易创新拟以增发和现金收购存储芯片企业，估值65亿元

中国芯片设计企业--北京兆易创新科技股份有限公司公告称，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京矽成100%股权，资产预估值为65亿元人民币，后者经营主体为自美国纳斯达克私有化退市的美国存储芯片企业芯成半导体（ISSI）。

--中国个股：万家文化第一大股东易主生变，因龙薇传媒受让股份大幅调减

中国浙江万好万家文化股份有限公司公告称，第一大股东万好万家集团与龙薇传媒签署补充协议，拟将转让股份由原先的1.85亿股调整为3,200万股，持股比例由29.14%变更为5.04%，调整后的股份转让方案将不会造成上市公司的实际控制人变更。

--香港个股：电视广播调高股份回购价15%同时减少回购股数，总代价维持不变

香港主要电视台营运商--电视广播宣布，将调高要约购回公司股份的价格15%，由原来每股30.5港元升至35.075港元，最高回购股份数目则由1.38亿股减少至1.2亿股，要约总代价因此维持在最多42.09亿港元。 (完)