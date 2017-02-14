新闻稿：中国1月份PPI同比涨幅继续扩大上涨6.9%，环比涨幅回落--统计局

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
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路透北京2月14日 - 中国国家统计局周二公布，2017年1月份工业生产者出厂价格同比上涨6.9%，环比上涨0.8%。工业生产者购进价格同比上涨8.4%，环比上涨1.2%。
从同比看，1月份PPI上涨6.9%，涨幅比2016年12月份扩大1.4个百分点。从环比看，1月份PPI上涨0.8%，涨幅在连续扩大4个月后出现回落，比2016年12月份缩小0.8个百分点。
以下为统计局公布的新闻稿全文： 2017年1月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.9%，环比上涨0.8%。工业生产者购进价格同比上涨8.4%，环比上涨1.2%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨9.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约6.7个百分点。其中，采掘工业价格上涨31.0%，原材料工业价格上涨12.9%，加工工业价格上涨5.9%。生活资料价格同比上涨0.8%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品价格上涨1.3%，衣着价格上涨1.1%，一般日用品价格上涨1.5%，耐用消费品价格下降0.6%。
据测算，在1月份6.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为6.1个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比上涨18.9%，有色金属材料及电线类价格上涨15.8%，燃料动力类价格上涨14.7%，化工原料类价格上涨8.1%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨1.1%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.8个百分点。其中，采掘工业价格上涨3.5%，原材料工业价格上涨1.7%，加工工业价格上涨0.6%。生活资料价格环比上涨0.2%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格持平（涨跌幅度为0），一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格上涨0.1%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨2.2%，燃料动力类价格上涨2.1%，化工原料类价格上涨2.0%，有色金属材料及电线类价格上涨0.4%。
以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年1月份PPI数据：
从环比看，1月份PPI上涨0.8%，涨幅在连续扩大4个月后出现回落，比2016年12月份缩小0.8个百分点。其中，生产资料价格上涨1.1%，涨幅比上月缩小0.9个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅比上月缩小0.1个百分点。
从主要行业看，一是黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造、煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工业价格环比分别上涨2.1%、1.8%、1.7%和0.1%，涨幅比上月分别缩小5.9、0.7、1.7和2.3个百分点，合计影响PPI环比上涨约0.3个百分点，对PPI的影响程度较上月减少0.7个百分点；二是受国际原油价格上涨影响，石油和天然气开采、石油加工业价格环比分别上涨10.4%和3.9%，合计影响PPI环比上涨约0.3个百分点。 从同比看，1月份PPI上涨6.9%，涨幅比2016年12月份扩大1.4个百分点。在调查的40个工业大类行业中，33个行业产品价格同比上涨，比上月增加1个。
其中，石油和天然气开采、煤炭开采和洗选、黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格同比分别上涨58.5%、38.4%、37.7%、24.4%、17.3%和9.2%，涨幅比上月分别扩大38.8、4.4、2.7、7.8、0.2和2.6个百分点，合计影响PPI同比上涨约5.7个百分点，占总涨幅的82.6%。 据测算，在1月份6.9%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为6.1个百分点，新涨价影响约为0.8个百分点。（完） (整理 沈燕; 审校 杨淑祯)
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