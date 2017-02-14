路透基点：中国银行任命刘超任联贷团队负责人--TRLPC

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月14日 - 消息人士透露，中国银行已任命刘超接替吴军担任其联贷团队负责人。
刘超1月份自新加坡至北京履新，他曾在新加坡负责中国银行新加坡分行的公司部业务。
刘超现向中国银行总行公司金融部副总经理颜冰汇报工作。颜冰也在北京办公。
吴军领导该行联贷部门约一年时间，如今领导负责该行海外分支公司银行业务的另一支团队，办公地点仍在北京。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。