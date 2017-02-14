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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 11:12 BJT

路透基点：中国银行任命刘超任联贷团队负责人--TRLPC

路透2月14日 - 消息人士透露，中国银行已任命刘超接替吴军担任其联贷团队负责人。

刘超1月份自新加坡至北京履新，他曾在新加坡负责中国银行新加坡分行的公司部业务。

刘超现向中国银行总行公司金融部副总经理颜冰汇报工作。颜冰也在北京办公。

吴军领导该行联贷部门约一年时间，如今领导负责该行海外分支公司银行业务的另一支团队，办公地点仍在北京。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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