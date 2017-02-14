日本股市：早盘小幅收低，东芝因业绩堪忧而下挫

路透东京2月14日 - 日本股市周二早盘小跌；东芝下挫，因投资者预期该公司将公布数十亿美元的减记。

而且美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦今日稍晚将就货币政策做半年度证词陈述，在此之前，一些投资者也持观望态度。

日经指数早盘收低0.16%至19,427.82点，脱离上日所及逾一个月高位。

东芝重挫2.0%，投资者关注该公司0300GMT的财报，届时东芝预计将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记的规模，以及该公司的复兴计划，这家日本工业巨擘亟需现金。

今日稍后，叶伦将在美国参议院金融委员会听证会提出半年一度的货币政策及经济报告，周三则会在众议院金融服务委员会陈述证词。

摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称，叶伦的评论可能影响美元-日圆走势，而日本股市可能将从汇市寻求指引。

“由于日经指数已从近期低位回升，投资人开始对股票估值持审慎看法，”Shigemi称。