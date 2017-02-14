中国新债：进出口行周四将增发至多150亿元四期固息债，期限1/3/5/10年

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透上海2月14日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(16日)招标增发至多150亿元 人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述四期债为该行2017年第一期 、2016年第15期 、第 16期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.15%、 3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第一期、2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：30亿元；3年：50亿元；5年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：2月16日10:00-11:00 5/10年：2月16日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 2月20日 起息日 1年：2017年1月24日；3/5年：2016年12月5日 10年：2016年9月5日 发行期 2/16-2/20 上市日 2月22日 手续费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。