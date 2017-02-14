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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 10:57 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多150亿元四期固息债，期限1/3/5/10年

    路透上海2月14日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(16日)招标增发至多150亿元
人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。
    
    上述四期债为该行2017年第一期               、2016年第15期               、第
16期               和第10期               的增发债，票面利率分别为3.04%、3.15%、
3.30%、3.18%。    
    
    具体发行条款如下：
 
                       2017年第一期、2016年第15/16/10期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      1/10年：30亿元；3年：50亿元；5年：40亿元
    期限/计息方式     1/3/5/10年固息
    招标时间          1/3年：2月16日10:00-11:00
                      5/10年：2月16日10:00-11:30
    招标方式          单一价格中标(荷兰式)
    缴款日            2月20日
    起息日            1年：2017年1月24日；3/5年：2016年12月5日
                      10年：2016年9月5日
    发行期            2/16-2/20
    上市日            2月22日
    手续费            1/3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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