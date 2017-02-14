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货币新闻 | 2017年 2月 14日 星期二 11:00 BJT

芝加哥期市：小麦期货一周来首次回落，受全球供应充足拖累

    路透悉尼2月14日 - 美国小麦期货周二小幅下跌，为六个交易日来首次回落，全球的充足供应令其从上一交易日触及的逾七个月最高水平下落。
         
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货下跌0.4%至每蒲式耳4.50-1/4美元。周一收涨0.7%，此前曾录得去年6月底以来最高水平每蒲式耳4.56美元。
    
    主力玉米期货跌0.4%至每蒲式耳3.74美元，上一交易日上涨0.27%。

    大豆期货跌0.36%报每蒲式耳10.50-1/2美元，上日收低0.45%。
    
    澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)称，该国2016/17年度小麦产量达创纪录的3,513万吨。
    
    美国农业部周一早间公布，一周玉米出口检验量125.6万吨，高于前周的112.4万吨，以及交易商预估的90-110万吨区间。
    
    巴西植物油行业协会(ABIOVE)称，预计2016/17年度本国大豆产量触及1.046亿吨，高于12月时预估的1.017亿吨。该协会预计该国大豆出口5,870万吨。
   
 以下为0220GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                     %         值           
 CBOT小麦   450.25   -2.00   -0.44%  +0.28%    428.73       70
 CBOT玉米   374.00   -1.50   -0.40%  -0.13%    364.46       66
 CBOT大豆   1050.50  -3.75   -0.36%  -0.80%    1039.56      56
 CBOT稻米   9.48     $0.00   -0.05%  -0.89%    $9.69        42
 WTI原油    53.07    $0.14   +0.26%  -1.47%    $52.79       50
 汇率                                                       
 欧元/美元  $1.059   $0.000  -0.05%  -0.43%                 
 美元/澳元  0.7659   0.002   +0.27%  -0.13%                 
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李爽  审校 王丽鑫/于春红)
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