芝加哥期市：小麦期货一周来首次回落，受全球供应充足拖累

路透悉尼2月14日 - 美国小麦期货周二小幅下跌，为六个交易日来首次回落，全球的充足供应令其从上一交易日触及的逾七个月最高水平下落。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货下跌0.4%至每蒲式耳4.50-1/4美元。周一收涨0.7%，此前曾录得去年6月底以来最高水平每蒲式耳4.56美元。 主力玉米期货跌0.4%至每蒲式耳3.74美元，上一交易日上涨0.27%。 大豆期货跌0.36%报每蒲式耳10.50-1/2美元，上日收低0.45%。 澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)称，该国2016/17年度小麦产量达创纪录的3,513万吨。 美国农业部周一早间公布，一周玉米出口检验量125.6万吨，高于前周的112.4万吨，以及交易商预估的90-110万吨区间。 巴西植物油行业协会(ABIOVE)称，预计2016/17年度本国大豆产量触及1.046亿吨，高于12月时预估的1.017亿吨。该协会预计该国大豆出口5,870万吨。 以下为0220GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 450.25 -2.00 -0.44% +0.28% 428.73 70 CBOT玉米 374.00 -1.50 -0.40% -0.13% 364.46 66 CBOT大豆 1050.50 -3.75 -0.36% -0.80% 1039.56 56 CBOT稻米 9.48 $0.00 -0.05% -0.89% $9.69 42 WTI原油 53.07 $0.14 +0.26% -1.47% $52.79 50 汇率 欧元/美元 $1.059 $0.000 -0.05% -0.43% 美元/澳元 0.7659 0.002 +0.27% -0.13% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李爽 审校 王丽鑫/于春红)