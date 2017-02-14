香港新股：河南省民办教育供应商宇华IPO拟筹高至19亿港元--销售文件

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透香港2月14日 - 据路透周二获得的销售文件显示，河南省民办教育供应商--中国宇华教育集团有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至19亿港元。
文件显示，宇华招股价区间为每股1.98-2.54港元，初步拟发售7.5亿股新股，集资金额14.85-19.05亿港元（1.91-2.46亿美元）。
该公司锁定交银投资为基石投资者，认购金额5,000万美元。
据上市文件显示，宇华提供幼儿园至大学教育，按2015/16学年在校学生48,220人计，是中国最大民办教育供应商，占中国分散的民办教育行业市场份额约0.11%。
该公司于2001年根据北京大学合作协议以“北京大学附属中学河南分校”名义成立第一所学校郑州市宇华实验学校，创办人李光宇以其经营贸易公司积累的财力资源为该校提供资金。宇华其后又与河南理工大学展开合作，至2014年为学校品牌重新定为“宇华”而终止使用北大品牌。
截至去年8月底止，宇华拥有25所学校，包括一所大学及24所K-12学校。2015/16学年收取的大学学士学位表列学费为13,100-15,100元人民币，高中、初中、小学及幼儿园的表列学费介乎12,000至33,500元。
公司于2015/16年度录得收入7.81亿元，利润3.12亿元；2014/15年度分别为6.98亿元及9,120万元，2013/14年度分别为5.99亿元及2.08亿元。
宇华今天开始路演，预计于2月21日定价，28日在联交所挂牌上市，新股编号“6169”，上市保荐人为中信证券国际。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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