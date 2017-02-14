韩国金融市场：韩元小涨等待叶伦国会证词，韩股走弱

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透首尔2月14日 - 韩元兑美元 周二小涨。稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将在国会发表证词。 0247GMT，韩元/美元 涨0.2%报1,149.2韩元，周一收报1,152.0。今日韩元有望三日来首次收高。 韩元兑美元今年以来上涨了5.1%，因韩国出口改善，且美元失去一些动能。 交易员聚焦叶伦的证词陈述，以找寻美联储升息步调的线索。 “叶伦不太可能突然转为强硬并改变整体趋势，但根据投资人对其证词的解读，她的讲话对汇率可能发挥选择性的影响，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon称。 韩国股市变动不大，外资卖盘抵消当地投资者买盘。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%报2,076.76点。 外资料卖超，近盘中时分卖超韩股755亿韩元，令大盘指数受压。 下跌和上涨个股档数相近。 三年期公债3月期货 跌0.02点至109.50。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,149.2 1,152.0 日圆/韩元 10.1020/73 10.0977 韩国公债期货 * 109.50 109.52 韩国综合股价指数 2,076.76 2,078.65 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张涛/张若琪 审校 于春红/艾茂林/许娜)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。