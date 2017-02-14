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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 11:09 BJT

韩国金融市场：韩元小涨等待叶伦国会证词，韩股走弱

    路透首尔2月14日 - 韩元兑美元      周二小涨。稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将在国会发表证词。
    
    0247GMT，韩元/美元          涨0.2%报1,149.2韩元，周一收报1,152.0。今日韩元有望三日来首次收高。
    
    韩元兑美元今年以来上涨了5.1%，因韩国出口改善，且美元失去一些动能。

    交易员聚焦叶伦的证词陈述，以找寻美联储升息步调的线索。
    
    “叶伦不太可能突然转为强硬并改变整体趋势，但根据投资人对其证词的解读，她的讲话对汇率可能发挥选择性的影响，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon称。
    
    韩国股市变动不大，外资卖盘抵消当地投资者买盘。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)       跌0.1%报2,076.76点。
    
    外资料卖超，近盘中时分卖超韩股755亿韩元，令大盘指数受压。
    
    下跌和上涨个股档数相近。
    
    三年期公债3月期货       跌0.02点至109.50。

                                 0247GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,149.2       1,152.0
    日圆/韩元                 10.1020/73       10.0977
    韩国公债期货       *          109.50        109.52
    韩国综合股价指数            2,076.76      2,078.65
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 张涛/张若琪 审校 于春红/艾茂林/许娜)
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