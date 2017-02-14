韩国金融市场：韩元小涨等待叶伦国会证词，韩股走弱

路透首尔2月14日 - 韩元兑美元 周二小涨。稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将在国会发表证词。 0247GMT，韩元/美元 涨0.2%报1,149.2韩元，周一收报1,152.0。今日韩元有望三日来首次收高。 韩元兑美元今年以来上涨了5.1%，因韩国出口改善，且美元失去一些动能。 交易员聚焦叶伦的证词陈述，以找寻美联储升息步调的线索。 “叶伦不太可能突然转为强硬并改变整体趋势，但根据投资人对其证词的解读，她的讲话对汇率可能发挥选择性的影响，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon称。 韩国股市变动不大，外资卖盘抵消当地投资者买盘。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%报2,076.76点。 外资料卖超，近盘中时分卖超韩股755亿韩元，令大盘指数受压。 下跌和上涨个股档数相近。 三年期公债3月期货 跌0.02点至109.50。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,149.2 1,152.0 日圆/韩元 10.1020/73 10.0977 韩国公债期货 * 109.50 109.52 韩国综合股价指数 2,076.76 2,078.65 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张涛/张若琪 审校 于春红/艾茂林/许娜)