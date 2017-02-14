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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 11:24 BJT

中国信用债：大连机床交叉违约超短融SCP002本息未按期偿付，再次构成违约

    路透上海2月14日 - 此前有多笔债券违约的中国大连机床集团周一稍晚公告，旗下子公
司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约导致交叉违约的16大机床SCP002，在持有人会议先后
启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥
法律手续，本应于13日立即到期应付资金，未能按期偿付，再次构成实质性违约。
    
    本次涉及的超短融16大机床SCP002发行总额5亿元，票面利率6%，
应付本息金额5.16亿元，主承销商为兴业银行，最新主体评级为C。
    
    对于后续处置安排，公司还称，目前正通过多途径努力筹措偿债资金，尽快完成16大机
床SCP002本息资金兑付，积极关注质押于其项下的应收账款资金回流情况，确保应收账款专
项用于偿付债项。
    
    上周大连机床集团所发行的5亿元人民币超短融16大机床SCP003，
在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；公司未能筹措足额兑付资
金，上述超短融不能按期偿付本息。成为银行间债市第一起因触发交叉违约条款而导致实质
违约的事件。
    
    去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年
11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的
偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期
偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。
       
    以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)：    
   债券名称            种类           规模      发行日    预定到期日  主承销商
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-08-04  2017-05-02  兴业银行
 2                                                                    
 14机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2014-05-19  2017-05-20  浦发银行
                工具                                                  
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-10-26  2017-07-24  兴业银行
 3                                                                    
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          28                                 
 (完)
    
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 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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