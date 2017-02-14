中国信用债：大连机床交叉违约超短融SCP002本息未按期偿付，再次构成违约

路透上海2月14日 - 此前有多笔债券违约的中国大连机床集团周一稍晚公告，旗下子公 司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约导致交叉违约的16大机床SCP002，在持有人会议先后 启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥 法律手续，本应于13日立即到期应付资金，未能按期偿付，再次构成实质性违约。 本次涉及的超短融16大机床SCP002发行总额5亿元，票面利率6%， 应付本息金额5.16亿元，主承销商为兴业银行，最新主体评级为C。 对于后续处置安排，公司还称，目前正通过多途径努力筹措偿债资金，尽快完成16大机 床SCP002本息资金兑付，积极关注质押于其项下的应收账款资金回流情况，确保应收账款专 项用于偿付债项。 上周大连机床集团所发行的5亿元人民币超短融16大机床SCP003， 在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；公司未能筹措足额兑付资 金，上述超短融不能按期偿付本息。成为银行间债市第一起因触发交叉违约条款而导致实质 违约的事件。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 28 (完) 参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)