中国信用债：大连机床交叉违约超短融SCP002本息未按期偿付，再次构成违约

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透上海2月14日 - 此前有多笔债券违约的中国大连机床集团周一稍晚公告，旗下子公 司由于1.39亿元银行承兑汇票垫款违约导致交叉违约的16大机床SCP002，在持有人会议先后 启动豁免违约及救济方案机制，并延长豁免期至2月10日后，截至日终仍未就相关方案办妥 法律手续，本应于13日立即到期应付资金，未能按期偿付，再次构成实质性违约。 本次涉及的超短融16大机床SCP002发行总额5亿元，票面利率6%， 应付本息金额5.16亿元，主承销商为兴业银行，最新主体评级为C。 对于后续处置安排，公司还称，目前正通过多途径努力筹措偿债资金，尽快完成16大机 床SCP002本息资金兑付，积极关注质押于其项下的应收账款资金回流情况，确保应收账款专 项用于偿付债项。 上周大连机床集团所发行的5亿元人民币超短融16大机床SCP003， 在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；公司未能筹措足额兑付资 金，上述超短融不能按期偿付本息。成为银行间债市第一起因触发交叉违约条款而导致实质 违约的事件。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 28 (完) 参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。