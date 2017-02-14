台湾汇市：台币出量收升创逾21个月新高，因韩元劲升及外资疯狂汇入

* 韩元劲升引外资疯狂汇，台币收创逾21个月新高 * 外资持续买台股且大举汇入，净汇入近两亿美元 * 美国汇率报告公布在即，台韩等央行绷紧神经 * 台币明日交易区间料在30.700-30.900 路透台北2月14日 - 台币兑美元周二出量收升逾1角，并创逾21个月新高；资深汇银人士指出， 受到国际美元走弱及韩元午后跳涨影响，引爆外资进场疯狂抛汇，带动台币一路狂奔，盘中一度升破30.800重 要关卡，劲升近3角；短线有望进一步挑战30.700价位。 他们表示，由于预计美国4月将公布汇率报告，为避免遭美方列为汇率操纵国／地区，近来台、韩等央行 均绷紧神经，在外汇市场的调节动作都不大；午后韩元升幅更是明显扩大，劲升逾1%。 〞大家都怕被特朗普点名操纵汇率啊，韩元突然大升超过1%，整个市场气氛都被影响，外资下午趁机进场 疯狂掼压(美元)。〞资深汇银人士说。 他并称，外资今天在台股买超金额虽仅56亿台币，惟韩元午后突然〞升很大〞，市场气氛随之改变，外资 趁势狂砍美元，台币亦一飞冲天，盘中一度劲升近三角；惟随即吸引进口商进场买汇，〞下午台币冲上去，但 回头往下杀也杀很凶，可见逢低美元买盘还是很强。〞 另一资深汇银人士则指出，因美方汇率报告将于4月公布，目前应该已经在〞写报告〞，因此最近老大(央 行)调节动作变少了，即使是进场调节，动作也不大，汇率波动区间则明显变大。 一大型外资保管行交易员说，今天外资确有不少汇入款，加上美元气氛偏空，韩元和新币均走扬，午盘美 元买盘一度收手，外资趁势〞K(美元)很凶〞；另因海外无本金交割远期外汇(NDF)大折价，促使台币狂升。 韩元兑美元收报1,137.4，较前一日上涨1.2%。 他们指出，午后台币一度升破前波30.830支撑价，明天观察重点台币能否再次升破30.800大关，倘若再度 升破该价位，短线有望进一步战30.700高价。 今日台币兑美元收盘创逾21个月新高，此前收盘高位为2015年5月28日的30.801。 亚洲货币周二上涨，因美国总统特朗普的国家安全顾问辞职打击美元；而韩元则受到额外的提振，得益于 当地出口商的美元卖盘。 台湾股市周二微收扬，连续第四日涨势，再创21个月收盘高位，加权股价指数收涨0.09%。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超56.04亿台币，连四个交易日买超共计197.99亿台 币；上交易日为买超44.43亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩 增；目前一个月美元/台币远汇报30.647/30.698，上日收在30.865。 交易员预估，明日台币主要交易区间： •30.700-30.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.868 31.030 30.745-31.010 30.980 10.54 6.68 司 元太外汇经纪公 30.869 31.028 30.750-30.999 30.965 4.45 3.86 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.080/-0.065 美元/台币六个月期 -0.325/-0.285 -0.290/-0.255 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)