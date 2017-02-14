台湾汇市：台币出量收升创逾21个月新高，因韩元劲升及外资疯狂汇入

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 韩元劲升引外资疯狂汇，台币收创逾21个月新高 * 外资持续买台股且大举汇入，净汇入近两亿美元 * 美国汇率报告公布在即，台韩等央行绷紧神经 * 台币明日交易区间料在30.700-30.900 路透台北2月14日 - 台币兑美元周二出量收升逾1角，并创逾21个月新高；资深汇银人士指出， 受到国际美元走弱及韩元午后跳涨影响，引爆外资进场疯狂抛汇，带动台币一路狂奔，盘中一度升破30.800重 要关卡，劲升近3角；短线有望进一步挑战30.700价位。 他们表示，由于预计美国4月将公布汇率报告，为避免遭美方列为汇率操纵国／地区，近来台、韩等央行 均绷紧神经，在外汇市场的调节动作都不大；午后韩元升幅更是明显扩大，劲升逾1%。 〞大家都怕被特朗普点名操纵汇率啊，韩元突然大升超过1%，整个市场气氛都被影响，外资下午趁机进场 疯狂掼压(美元)。〞资深汇银人士说。 他并称，外资今天在台股买超金额虽仅56亿台币，惟韩元午后突然〞升很大〞，市场气氛随之改变，外资 趁势狂砍美元，台币亦一飞冲天，盘中一度劲升近三角；惟随即吸引进口商进场买汇，〞下午台币冲上去，但 回头往下杀也杀很凶，可见逢低美元买盘还是很强。〞 另一资深汇银人士则指出，因美方汇率报告将于4月公布，目前应该已经在〞写报告〞，因此最近老大(央 行)调节动作变少了，即使是进场调节，动作也不大，汇率波动区间则明显变大。 一大型外资保管行交易员说，今天外资确有不少汇入款，加上美元气氛偏空，韩元和新币均走扬，午盘美 元买盘一度收手，外资趁势〞K(美元)很凶〞；另因海外无本金交割远期外汇(NDF)大折价，促使台币狂升。 韩元兑美元收报1,137.4，较前一日上涨1.2%。 他们指出，午后台币一度升破前波30.830支撑价，明天观察重点台币能否再次升破30.800大关，倘若再度 升破该价位，短线有望进一步战30.700高价。 今日台币兑美元收盘创逾21个月新高，此前收盘高位为2015年5月28日的30.801。 亚洲货币周二上涨，因美国总统特朗普的国家安全顾问辞职打击美元；而韩元则受到额外的提振，得益于 当地出口商的美元卖盘。 台湾股市周二微收扬，连续第四日涨势，再创21个月收盘高位，加权股价指数收涨0.09%。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超56.04亿台币，连四个交易日买超共计197.99亿台 币；上交易日为买超44.43亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩 增；目前一个月美元/台币远汇报30.647/30.698，上日收在30.865。 交易员预估，明日台币主要交易区间： •30.700-30.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.868 31.030 30.745-31.010 30.980 10.54 6.68 司 元太外汇经纪公 30.869 31.028 30.750-30.999 30.965 4.45 3.86 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.080/-0.065 美元/台币六个月期 -0.325/-0.285 -0.290/-0.255 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。