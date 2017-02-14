主要国家经济指标预测--2月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日(三) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +0.3% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 1月 增加0.8 减少10.1 按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.7% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 12月 顺差228 顺差259 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 393.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,276.4 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +0.2% +1.5% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.4% +2.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) 持平 +0.1% 1330 美国纽约联储制造业指数 2月 正7.00 正6.5 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 1月 持平 +0.8% 产能利用率 75.5% 75.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 67 67 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流入237 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出2 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,266 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,480 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月13日(一) 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 +2.3% -- 2月14日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 正16 -- 企业信心指数 正10 -- 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 1月 +6.9% +6.3% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.5% +2.4% (较前月) +1.0% +0.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 +0.7% -- 产能利用率指数(较前月) +0.6% -- 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季调较前季) 第四季初值 +0.4% +0.5% (未经季调较上年同期) +1.2% +1.7% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.6% -0.6% (较上年同期) +1.9% +1.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.8% -0.8% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 持平 -- (较上年同期) +0.3% +0.3% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 +0.4% -- (较上年同期) +0.8% -- 0900 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期) 1月 +11.3% +11.3% 新增人民币贷款(亿) 20,300 23,000 人民币各项贷款余额(较上年同期) 1月末 +12.6% +13.4% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.8% +1.9% 核心CPI(较前月) -1.0% -0.9% (较上年同期) +1.6% +1.8% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.6% -0.4% (较上年同期) +2.6% +2.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -0.6% -- (较上年同期) +2.9% -- 0930 英国生产者物价指数(PPI) 1月 265.5 -- 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.7% +1.0% (未经季节调整，较上年同期) +20.5% +18.3% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.6% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +3.5% +3.2% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.5% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +2.4% +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 2月 正10.4 正15.0 现况指数 正76.4 正77.2 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季二次初估值 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.8% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.6% -1.5% (较上年同期) +2.0% +1.7% 1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 105.9 -- 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 +1.6% +1.5% (较前月) +0.6% +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.1% (较前月) +0.4% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +1.6% -- (较前月) +0.2% -- 2300 韩国失业率 1月 3.6% -- (完) (整理 张若琪/龚芳 审校 王颖)