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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--2月15日****

    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
    
    2月15日(三) 
    0030 澳洲新车销售                                  1月         --       +0.3%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)              1月     增加0.8   减少10.1
             按ILO标准计算的失业率         截至12月的三个月       4.8%       4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.8%      +2.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.7%      +2.7%
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)         12月     顺差228    顺差259
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        393.6
                抵押贷款再融资指数                                --      1,276.4
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     12月      +0.2%       +1.5%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   1月      +0.3%       +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +2.4%       +2.1% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.2% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%       +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                            持平       +0.1%
    1330 美国纽约联储制造业指数                        2月     正7.00       正6.5
    1330 美国零售销售(较前月)                          1月      +0.1%       +0.6%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%       +0.2%
    1415 美国工业生产(较前月)                          1月       持平       +0.8%
             产能利用率                                         75.5%       75.5%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%       +0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         12月      +0.4%       +0.7% 
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          2月         67          67
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                   12月        --    净流入237
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --      净卖出2
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --    卖超1,266
         外资投资日本股票(亿日圆)                                       卖超2,480
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值      预估值
    
    2月13日(一)
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                  2月       +2.3%        -- 
    
    2月14日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                         1月        正16        -- 
                企业信心指数                                    正10        --
    0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期)     1月       +6.9%      +6.3%  
             居民消费价格指数(CPI)(较上年同期)       1月       +2.5%      +2.4%  
                                  (较前月)                     +1.0%      +0.7%        
    0430 日本工业生产                         12月修正值       +0.7%        --   
             产能利用率指数(较前月)                            +0.6%        --
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季调较前季)  第四季初值       +0.4%      +0.5%  
                        (未经季调较上年同期)                   +1.2%      +1.7%  
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月终值       -0.6%      -0.6% 
                            (较上年同期)                       +1.9%      +1.9% 
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.8%      -0.8%  
                                 (较上年同期)                  +1.9%      +1.9%  
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月        持平        --  
                                (较上年同期)                   +0.3%      +0.3% 
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 1月       +0.4%        -- 
                        (较上年同期)                           +0.8%        --
    0900 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期)          1月      +11.3%     +11.3%
             新增人民币贷款(亿)                               20,300     23,000
             人民币各项贷款余额(较上年同期)        1月末      +12.6%     +13.4%   
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)      第四季初值       +0.2%      +0.2%  
                            (较上年同期)                       +1.1%      +1.0% 
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             1月       -0.5%      -0.5% 
                            (较上年同期)                       +1.8%      +1.9% 
             核心CPI(较前月)                                   -1.0%      -0.9% 
                (较上年同期)                                   +1.6%      +1.8% 
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         -0.6%      -0.4%  
                           (较上年同期)                        +2.6%      +2.8% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                         -0.6%        --  
                          (较上年同期)                         +2.9%        --  
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                     1月       265.5        --
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            +1.7%      +1.0%  
                         (未经季节调整，较上年同期)           +20.5%     +18.3%  
                     产出物价(未经季节调整，较前月)            +0.6%      +0.3% 
                         (未经季节调整，较上年同期)            +3.5%      +3.2% 
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)        +0.5%      +0.3%  
                             (未经季节调整，较上年同期)        +2.4%      +2.2%  
    1000 德国ZEW经济景气指数                         2月      正10.4     正15.0
                    现况指数                                  正76.4     正77.2   
    1000 欧元区GDP(较前季)                第四季二次初估值     +0.4%      +0.5%  
                  (较上年同期)                                 +1.7%      +1.8%  
    1000 欧元区工业生产(较前月)                     12月       -1.6%      -1.5% 
                   (较上年同期)                                +2.0%      +1.7% 
    1100 美国NFIB小企业信心指数                      1月       105.9        --  
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月       +1.6%      +1.5% 
                                        (较前月)               +0.6%      +0.3%  
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)            +1.2%      +1.1% 
                                       (较前月)                +0.4%      +0.2% 
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)      +1.6%        -- 
                                             (较前月)          +0.2%        --  
    2300 韩国失业率                                  1月        3.6%        --  

   (完) (整理 张若琪/龚芳 审校 王颖)
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