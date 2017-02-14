主要国家经济指标预测--2月15日****

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月15日(三) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +0.3% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 1月 增加0.8 减少10.1 按ILO标准计算的失业率 截至12月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.7% +2.7% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 12月 顺差228 顺差259 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 393.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,276.4 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +0.2% +1.5% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.4% +2.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) 持平 +0.1% 1330 美国纽约联储制造业指数 2月 正7.00 正6.5 1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.1% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 1月 持平 +0.8% 产能利用率 75.5% 75.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.4% +0.7% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 67 67 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流入237 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出2 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,266 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,480 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月13日(一) 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 +2.3% -- 2月14日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 正16 -- 企业信心指数 正10 -- 0130 中国工业生产者价格指数(PPI)(较上年同期) 1月 +6.9% +6.3% 居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) 1月 +2.5% +2.4% (较前月) +1.0% +0.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 +0.7% -- 产能利用率指数(较前月) +0.6% -- 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季调较前季) 第四季初值 +0.4% +0.5% (未经季调较上年同期) +1.2% +1.7% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.6% -0.6% (较上年同期) +1.9% +1.9% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.8% -0.8% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 持平 -- (较上年同期) +0.3% +0.3% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 +0.4% -- (较上年同期) +0.8% -- 0900 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期) 1月 +11.3% +11.3% 新增人民币贷款(亿) 20,300 23,000 人民币各项贷款余额(较上年同期) 1月末 +12.6% +13.4% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.5% (较上年同期) +1.8% +1.9% 核心CPI(较前月) -1.0% -0.9% (较上年同期) +1.6% +1.8% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.6% -0.4% (较上年同期) +2.6% +2.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -0.6% -- (较上年同期) +2.9% -- 0930 英国生产者物价指数(PPI) 1月 265.5 -- 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.7% +1.0% (未经季节调整，较上年同期) +20.5% +18.3% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.6% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +3.5% +3.2% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.5% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +2.4% +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 2月 正10.4 正15.0 现况指数 正76.4 正77.2 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季二次初估值 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.8% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.6% -1.5% (较上年同期) +2.0% +1.7% 1100 美国NFIB小企业信心指数 1月 105.9 -- 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 +1.6% +1.5% (较前月) +0.6% +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.1% (较前月) +0.4% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +1.6% -- (较前月) +0.2% -- 2300 韩国失业率 1月 3.6% -- (完) (整理 张若琪/龚芳 审校 王颖)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
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