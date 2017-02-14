中国期市：铁矿石期货六日连涨触及逾三年高位，因钢铁前景利好

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 现货铁矿石价格自2014年8月以来首次突破每吨90美元
* 中国工业生产者出厂价格指数(PPI)触及近六年高位
路透马尼拉2月14日 - 中国铁矿石期货周二连续第六个交易日上涨，触及逾三年最高，受益于国内强劲钢铁需求及政府抗雾霾行动引发的供应吃紧状况。
随着期货价格的上涨，现货铁矿石价格也有类似飙升，现货指标价格在周一突破每吨90美元，为2014年以来首次。
“中国钢铁前景利好，受持续的供应收紧及需求不断增长推动，”Argonaut Securities分析师刘晓慧在一份报告中称。
刘晓慧表示，河北、北京和天津的钢厂已收到地方政府指令，须在2月下半月至3月上半月期间暂停钢铁生产。
大连商交所主力铁矿石期货一度涨至每吨716元人民币(104美元)，为2013年10月以来最高。0316GMT时涨0.5%至703.50元人民币。
上海期交所螺纹钢期货涨0.2%至每吨3,407元。这是螺纹钢连续第六日上涨，稍早曾触及3,450元，逼近周一所及两个月高点。
中国国家统计局周二公布，1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，高于路透调查预估中值6.3%。这巩固了全球制造业活动正在加剧动能的看法。
交易商称，伴随着供应趋紧，春节后钢需求也在升温，整个春季应会呈强劲态势。
随着期货价格反弹，市场对铁矿石实物船货的买盘也在增加。
Metal Bulletin数据显示，青岛港交付的铁矿石价格.IO62-CNO=MB周一涨6.5%至每吨92.23美元，为2014年8月以来最高，同时也是去年12月以来该现货指标创下的最大百分比涨幅。(完) (编译 刘秀红/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
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