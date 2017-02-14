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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 11:48 BJT

《汇市简讯》美元指数首道阻力位在101.11，信号转正面

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* 美元指数亚市窄幅波动，交投迟滞，今晚叶伦将发表讲话

* 市场淡静，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.3%，日经指数跌0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%

* 5日、10日及20日移动均值小幅上扬，正面趋势确立

* 如果收于2017年跌势38.2%回档位100.98上方，将确认看涨信号

* 纽约时段的低点及高点100.68/101.11分别为首道支撑位/阻力位(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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