中国汇市：人民币早盘微跌，中国通胀数据出炉对汇市影响有限

* 人民币早盘微跌，中间价小升脱离四周低点

* 中国1月通胀数据对汇市影响有限

* 市场流动性相对较差，客盘结售汇基本均衡

* 美元/人民币期权隐含波动率持续回落

* 短期汇价料维持区间宽幅震荡

路透上海2月14日 - 人民币兑美元即期周二早盘微跌，跌幅较盘初收窄，中间价反弹脱离四周低点。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，自营机构亦无意推低人民币汇价，短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。

他们并指出，由于监管强化企业和个人的结售汇真实性审查，投机需求被明显压制，市场流动性也相对较差，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期均连续回落，也反映市场对汇价走势不确定性担忧持续下降。

“源头‘管理’得比较好，这种情况下结售汇也比较均衡，我觉得短期内不会出方向的。”一中资行交易员称。

中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最大涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨6.9%，路透调查预估中值6.3%。分析人士称，春节因素推升1月CPI，预计2月数据会回落，通胀压力并不大。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.8818元,上日收报6.8793元，夜盘终报6.878元。今日人民币兑美元中间价报6.8806元，上日为6.8898元。人民币兑美元即期成交额为89.39亿美元，上日半日为71.81亿美元。

离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率最新报7.025/7.425%，在岸同期的平价期权隐含波动率最新报4/4.5%，两地期权波动率较年初均明显下行。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二在三周高点附近交投，投资者等待美联储主席叶伦在国会作证，以期从中获悉美联储升息步伐的线索。根据CME Group的FedWatch，投资者预期美联储在下月会议上加息的可能性仅为21%。

“人们正在等待叶伦的证词，美元也将根据她的讲话，判断能否再度向上测试。”外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.109元, 上日尾盘为7.1038元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8682元, 与在岸即期价差倒挂136点，上一交易日尾盘报6.8733元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8817，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.2936、6.0515和8.6192。