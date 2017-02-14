日本股市：午后下跌，东芝推迟公布财报后股价跳水

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透东京2月14日 - 日本股市周二午后下跌，东芝股价跳水，此前该公司推迟公布财报，财报中将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记详情。
日经指数午后跌0.5%至19,367.96点。
下午最初阶段，东芝股价直线挫跌逾9%，之前该公司称推迟原定0300GMT公布的财报。
“此次推迟表明，该公司正处于混乱之中，”Myojo Asset Management首席执行长Makoto Kikuchi表示。“我们可以猜测，该公司并非因为什么好消息而推迟公布财报。市场猜测，东芝将公布的数字还不如已经披露的消息。”
东证股价指数跌0.4%至1,548.00点，JPX-日经400指数跌0.5%至13,882.68。(完) (编译 孙国玉/王颖；审校 于春红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。