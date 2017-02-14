日本股市：午后下跌，东芝推迟公布财报后股价跳水

路透东京2月14日 - 日本股市周二午后下跌，东芝股价跳水，此前该公司推迟公布财报，财报中将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记详情。

日经指数午后跌0.5%至19,367.96点。

下午最初阶段，东芝股价直线挫跌逾9%，之前该公司称推迟原定0300GMT公布的财报。

“此次推迟表明，该公司正处于混乱之中，”Myojo Asset Management首席执行长Makoto Kikuchi表示。“我们可以猜测，该公司并非因为什么好消息而推迟公布财报。市场猜测，东芝将公布的数字还不如已经披露的消息。”