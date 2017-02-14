中国债市动态：现券震荡国开新债需求向好，CPI及PPI走高扰动并不大

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透上海2月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率先上后下，延续上日窄幅震荡行情；交易人士表示，早间受1月通胀及PPI数据双双走高影响，收益率一度微幅走高，但随后受国开新债招标需求向好带动，收益率掉头向下；不过波动幅度仅在1-2个基点之间，整体仍未脱震荡走势。
中国1月CPI同比涨幅创逾两年半高位，PPI创近五年半新高。1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最大涨幅。
上海一银行交易员称，通胀和PPI数据出炉之后，收益率上行1个基点左右，160213最高上到4.1475%，后来国开新债发的很好，收益率下行近2个基点，最低下到4.13%附近，不过随后又开始反弹。
他并解释称，现在一级因为供给比较少，所以配置盘还会出来拿一些债，但是交易户的心态还是比较谨慎的，包括对资金面和经济基本面的预期都是不太利于现券。
国开行上午招标的三、七和10年固息增发债，中标收益率分别为3.7717%、4.0894%和4.0927%，均低于此前市场预测均值为3.80%、4.12%和4.11%。三期债对应投标倍数2.31、5.42和4.05。
央行公开市场今日进行1,300亿元人民币的逆回购操作，单日净回笼1,000亿元。据路透统计，本周公开市场有9,000亿元逆回购到期，周四(16日)还有1,515亿元的MLF(中期借贷便利)到期。此外，央行1月20日通过TLF操作为几家大型商业银行提供了临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。
上海另一机构交易员表示，因此前机构对宏观经济企稳就已经有一定预期，所以今天的PPI数据走高的影响并不算大，但是监管层大方向上降杠杆的政策思路，决定了现券只能抓取短期波段性机会，对长期走势仍旧持谨慎态度。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.245元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1706收报94.660元，较上日结算价跌0.06%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。