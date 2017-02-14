中国债市动态：现券震荡国开新债需求向好，CPI及PPI走高扰动并不大

路透上海2月14日 - 中国银行间债市周二现券收益率先上后下，延续上日窄幅震荡行情；交易人士表示，早间受1月通胀及PPI数据双双走高影响，收益率一度微幅走高，但随后受国开新债招标需求向好带动，收益率掉头向下；不过波动幅度仅在1-2个基点之间，整体仍未脱震荡走势。

中国1月CPI同比涨幅创逾两年半高位，PPI创近五年半新高。1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，高于路透调查预估中值2.4%，并创2014年5月以来最大涨幅。

上海一银行交易员称，通胀和PPI数据出炉之后，收益率上行1个基点左右，160213最高上到4.1475%，后来国开新债发的很好，收益率下行近2个基点，最低下到4.13%附近，不过随后又开始反弹。

他并解释称，现在一级因为供给比较少，所以配置盘还会出来拿一些债，但是交易户的心态还是比较谨慎的，包括对资金面和经济基本面的预期都是不太利于现券。

国开行上午招标的三、七和10年固息增发债，中标收益率分别为3.7717%、4.0894%和4.0927%，均低于此前市场预测均值为3.80%、4.12%和4.11%。三期债对应投标倍数2.31、5.42和4.05。

央行公开市场今日进行1,300亿元人民币的逆回购操作，单日净回笼1,000亿元。据路透统计，本周公开市场有9,000亿元逆回购到期，周四(16日)还有1,515亿元的MLF(中期借贷便利)到期。此外，央行1月20日通过TLF操作为几家大型商业银行提供了临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。

上海另一机构交易员表示，因此前机构对宏观经济企稳就已经有一定预期，所以今天的PPI数据走高的影响并不算大，但是监管层大方向上降杠杆的政策思路，决定了现券只能抓取短期波段性机会，对长期走势仍旧持谨慎态度。