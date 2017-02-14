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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 12:22 BJT

路透基点：台湾日月光拟筹集至多1,000亿台币贷款，用于收购矽品--TRLPC

路透2月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，全球最大的半导体晶片封测厂日月光正寻求筹集一笔800-1,000亿台币(25.8-32.3亿美元)贷款，用于支持其收购对手矽品科技的股权。

花旗目前正协调此次贷款，但贷款条件尚未确定。消息人士称，交易预计在4月推出。

去年6月日月光和矽品科技宣布将合组控股公司，新设立的产业控股公司除了将继续在台上市，也会发行美国存托凭证（ADR）并于纽约上市。

11月台湾公平交易委员会批准了双方的合并案，目前仍要等待美国联邦贸易委员会(FTC)和中国商务部的批准。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)
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