《全球汇市》美元小跌，投资者等待叶伦在国会作证

* 叶伦周二和周三将在国会作证 * 美元兑日圆下滑，但远高于上周低点 * 对法国大选的担忧继续困扰欧元 路透东京2月14日 - 美元兑一篮子货币周二脱离三周高点，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，以期从中获悉美联储升息步伐的线索。 美元指数 下滑0.1%至100.88，脱离周一触及的1月20日以来高点101.11。 美元兑日圆 跌0.2%至113.48日圆，低于周一高位114.17，但远高于一周前所及10周低点111.59日圆。 叶伦将于周二在参议院金融委员会作证，发表美联储半年度货币政策和经济报告，周三在众议院金融服务委员会进行半年度货币政策证词陈述。 “人们正在等待叶伦的证词，根据她的讲话，美元可能再度向上测试，”外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。 “但有一些日本出口商对美国总统特朗普与日本首相安倍晋三周末峰会后美元没有进一步走高感到失望，目前正在卖出美元”，Ogino称，特朗普与安倍显然没有讨论汇率政策和贸易保护主义。 日本首相安倍晋三周二表示，他与美国总统特朗普在周末会晤时同意，汇率议题应留给两国财经官员讨论。 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。柯普朗今年在美联储的利率决策委员会中有投票权。 “叶伦无需说明任何细节。我认为她将会十分谨慎，所以汇市可能不会有很大波动，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata说道。 “她或许会暗示美联储3月升息存在可能性，但我认为这种可能性很小，”他补充道。 根据CME Group的FedWatch，利率期货走势显示，投资者预期美联储在下月会议上加息的可能性仅为五分之一。 特朗普上周许诺将宣布“重大”税改计划，也提振美元。白宫表示，税改计划将包括对企业和个人减税。特朗普的言论激发市场期望，帮助提振美股周一创下纪录新高。 欧元兑美元 上升0.1%报1.0606。随着法国选战升温，欧元近几日承压。 法国总统参选人马克龙所在党派党首Richard Ferrand周一表示，马克龙成为俄罗斯媒体以及网络攻击的目标，目的是要帮助其亲俄派对手。 Ferrand敦促法国政府采取措施，确保大选不受“外国干预”。Ferrand表示，俄罗斯青睐极右翼领袖勒庞和中右翼候选人菲永的政策。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0606 1.0597 +0.08 +0.88 1.0513 美元/日圆 113.44 113.73 -0.25 -2.93 116.87 欧元/日圆 120.35 120.52 -0.14 -2.27 123.14 美元/瑞郎 1.0041 1.0051 -0.10 -1.35 1.0178 英镑/美元 1.2538 1.2526 +0.10 +1.64 1.2336 美元/加元 1.3054 1.3070 -0.12 -2.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.8636 6.8718 -0.12 -1.56 6.9726 澳元/美元 0.7672 0.7638 +0.45 +6.33 0.7215 新西兰元/美元 0.7179 0.7175 +0.06 +3.43 0.6941 澳元/日圆 87.050 86.880 +0.20 +3.24 84.320 新西兰元/日圆 81.450 81.620 -0.21 +0.34 81.170 英镑/日圆 142.26 142.44 -0.13 -1.22 144.02 澳元/新西兰元 1.0684 1.0638 +0.43 +2.90 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/王颖/王琛/徐文焰；审校 张荻/于春红/王兴亚/汪红英)