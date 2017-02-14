星股业绩：华侨银行担忧油气领域，第四季获利为三年新低

* 第四季净利润7.89亿坡元，分析师预估为8.56亿坡元

* 当季减值损失激增57%

* 该行预计油气部门将给贷款组合带来更大压力

路透新加坡2月14日 - 新加坡第二大银行华侨银行对石油和天然气领域的疲弱表现表达了忧虑，该银行之前公布季度获利下降18%至三年新低，主要是因为减值支出激增。

新加坡银行业者因其保守的借贷标准备受赞誉。但由于油田服务企业在经营环境不良的背景下重组债券和贷款，这些银行业者受到了冲击。

这些银行也受到低利率的影响，利率偏低使净利差(NIM)收窄，总体经济低迷也抑制了对新贷款的需求。

华侨银行执行长Samuel Tsien在周二的业绩简报会上表示，该行贷款组合，特别是对石油、天然气服务领域的曝险仍将承压。他说，该领域在华侨银行新的不良贷款中也占很大一部分。

“我们应保持警惕，并将继续帮助那些受创领域的客户，以降低杠杆，重组他们的债务，同时在我们的风险管理过程中保持谨慎，”Tsien说。

新加坡最大的银行星展银行和第三大银行大华银行本周晚些时候将公布业绩，投资者预计会听到更多对油气行业前景的谨慎看法。

华侨银行在12月止的三个月净利为7.89亿坡元(5.71亿美元)，低于上年同期的9.6亿坡元，亦不及路透调查六位分析师平均预估的8.56亿坡元。全年净利下降11%。

第四季贷款和其他资产损失净拨备为3.05亿坡元，较上年同期激增57%。