星股业绩：华侨银行担忧油气领域，第四季获利为三年新低

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
* 第四季净利润7.89亿坡元，分析师预估为8.56亿坡元
* 当季减值损失激增57%
* 该行预计油气部门将给贷款组合带来更大压力
路透新加坡2月14日 - 新加坡第二大银行华侨银行对石油和天然气领域的疲弱表现表达了忧虑，该银行之前公布季度获利下降18%至三年新低，主要是因为减值支出激增。
新加坡银行业者因其保守的借贷标准备受赞誉。但由于油田服务企业在经营环境不良的背景下重组债券和贷款，这些银行业者受到了冲击。
这些银行也受到低利率的影响，利率偏低使净利差(NIM)收窄，总体经济低迷也抑制了对新贷款的需求。
华侨银行执行长Samuel Tsien在周二的业绩简报会上表示，该行贷款组合，特别是对石油、天然气服务领域的曝险仍将承压。他说，该领域在华侨银行新的不良贷款中也占很大一部分。
“我们应保持警惕，并将继续帮助那些受创领域的客户，以降低杠杆，重组他们的债务，同时在我们的风险管理过程中保持谨慎，”Tsien说。
新加坡最大的银行星展银行和第三大银行大华银行本周晚些时候将公布业绩，投资者预计会听到更多对油气行业前景的谨慎看法。
华侨银行在12月止的三个月净利为7.89亿坡元(5.71亿美元)，低于上年同期的9.6亿坡元，亦不及路透调查六位分析师平均预估的8.56亿坡元。全年净利下降11%。
第四季贷款和其他资产损失净拨备为3.05亿坡元，较上年同期激增57%。
华侨银行股价周二盘中跌2.6%，同期大盘下滑0.8%。(完) (编译 王颖/李爽 审校 汪红英/张若琪)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。