标题新闻：印尼央行周四料维持指标利率在4.75%不变，以观去年宽松举措效果--路透调查

香港个股：中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务

路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。