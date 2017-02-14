标题新闻：菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯下令废除75个影响集水区的采矿合同

人民币衍生品：离岸美元掉期各期限均抬升，或因穆迪调降中国评级
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020