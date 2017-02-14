台湾股市：微收扬续探21个月新高，明日台指期结算有望持于高档整理

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透台北2月14日 - 台湾股市周二微收扬，连续第四日涨势，再创21个月收盘高位。分析师表示，由于美 股续探新高，拉抬台股随亚股盘坚气势，大盘仍在9,700点上方小碎步走高，明日台指期结算有望续持于高档 整理。 台湾加权股价指数 收涨0.09%,至9,718.78点；今日成交初值 为1,120.78亿台币，上交 易日修正后为1,011.78亿。台股收盘的前高是2015年5月13日的9,724.11点。 元大投顾市场研究部经理薛舜日说，〞外资不是全面撒网，轮动还是很快。〞 他并称，目前台股维持惊惊涨格局，进入9,700-10,000点间的大量套牢区，料大盘走势将较显震荡，而近 期外资在台股期现货同步偏多操作，明日台指期结算料续在9,700点上下百点高档整理。 周一外资及陆资在台股买超44.43亿台币，连三个交易日买超共计141.95亿台币；至上日外资在台指期净 多单部位仍高达7.7万口。 安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，目前台股盘面主流除了营运成长的高价股外，今年低基期或具备转 机题材的中小型股票，将会更是百花齐放。只要大盘趋势稳步向上态势不变，产业轮转的机会大，其中以低基 期转机股最具潜力。 美国股市周一收盘触及纪录高位，指标标普500成份股市值超过20万亿美元，因投资者押注，总统特朗普 承诺的减税计划将提振经济。 分析师预估，台股明日的主要交投区间料在9,600-9,800点内盘整。 本地时间13:48，亚洲主要股市跌多涨少，MSCI亚太明晟指数 涨0.17%。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。