台湾股市：微收扬续探21个月新高，明日台指期结算有望持于高档整理

路透台北2月14日 - 台湾股市周二微收扬，连续第四日涨势，再创21个月收盘高位。分析师表示，由于美 股续探新高，拉抬台股随亚股盘坚气势，大盘仍在9,700点上方小碎步走高，明日台指期结算有望续持于高档 整理。 台湾加权股价指数 收涨0.09%,至9,718.78点；今日成交初值 为1,120.78亿台币，上交 易日修正后为1,011.78亿。台股收盘的前高是2015年5月13日的9,724.11点。 元大投顾市场研究部经理薛舜日说，〞外资不是全面撒网，轮动还是很快。〞 他并称，目前台股维持惊惊涨格局，进入9,700-10,000点间的大量套牢区，料大盘走势将较显震荡，而近 期外资在台股期现货同步偏多操作，明日台指期结算料续在9,700点上下百点高档整理。 周一外资及陆资在台股买超44.43亿台币，连三个交易日买超共计141.95亿台币；至上日外资在台指期净 多单部位仍高达7.7万口。 安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，目前台股盘面主流除了营运成长的高价股外，今年低基期或具备转 机题材的中小型股票，将会更是百花齐放。只要大盘趋势稳步向上态势不变，产业轮转的机会大，其中以低基 期转机股最具潜力。 美国股市周一收盘触及纪录高位，指标标普500成份股市值超过20万亿美元，因投资者押注，总统特朗普 承诺的减税计划将提振经济。 分析师预估，台股明日的主要交投区间料在9,600-9,800点内盘整。 本地时间13:48，亚洲主要股市跌多涨少，MSCI亚太明晟指数 涨0.17%。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)