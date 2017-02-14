全球金市：金价小幅上涨，市场静待美联储主席叶伦的国会证词

路透2月13日 - 金价周二小幅上涨，因美元走低，投资者注意力转移到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后的国会证词上，以寻求利率策略的相关信号。

0542 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,228.90美元，美国期金涨0.4%至1,230.60美元。

投资者关注美联储主席叶伦周二和周三在国会所作的证词陈述。此前其他官员的讲话暗示，美联储今年可能加息的次数超过市场当前预计的两次。

“(叶伦的)讲话将受到密切关注。任何有关是否3月(升息)的暗示，对于金价走势将十分关键，”澳新银行分析师Daniel Hynes说道。

“预计不会有多大波动，在叶伦证词陈述前，谁都不可能有足够信心进行任何方向性交易。”

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美联储应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。

路透技术分析师王涛预计，现货黄金有可能测试每盎司1,230美元的阻力位，若突破则有可能上探1,235美元。

欧洲大选方面的政治风险及围绕美国总统特朗普政策的担忧，也支持对黄金的基本避险兴趣。金价继12月触及10个月低位以来，已上涨近10%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周一其黄金持仓量增加0.49%至840.87吨，周五为836.73吨。

现货银周二涨0.22%至每盎司17.83美元。前一交易日曾触及11月11日以来最高的18美元。