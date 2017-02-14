全球金市：金价小幅上涨，市场静待美联储主席叶伦的国会证词

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月13日 - 金价周二小幅上涨，因美元走低，投资者注意力转移到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后的国会证词上，以寻求利率策略的相关信号。
0542 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,228.90美元，美国期金涨0.4%至1,230.60美元。
投资者关注美联储主席叶伦周二和周三在国会所作的证词陈述。此前其他官员的讲话暗示，美联储今年可能加息的次数超过市场当前预计的两次。
“(叶伦的)讲话将受到密切关注。任何有关是否3月(升息)的暗示，对于金价走势将十分关键，”澳新银行分析师Daniel Hynes说道。
“预计不会有多大波动，在叶伦证词陈述前，谁都不可能有足够信心进行任何方向性交易。”
美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美联储应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。
路透技术分析师王涛预计，现货黄金有可能测试每盎司1,230美元的阻力位，若突破则有可能上探1,235美元。
欧洲大选方面的政治风险及围绕美国总统特朗普政策的担忧，也支持对黄金的基本避险兴趣。金价继12月触及10个月低位以来，已上涨近10%。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周一其黄金持仓量增加0.49%至840.87吨，周五为836.73吨。
现货银周二涨0.22%至每盎司17.83美元。前一交易日曾触及11月11日以来最高的18美元。
现货铂金持平于每盎司995美元。现货钯金基本持平于每盎司774.38美元，低于前一交易日所及逾两周高位786.90美元。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 龚芳/王洋)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。