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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 14:41 BJT

台湾债市：10年债发行前交易殖利率收跌，留意追价力道及叶伦国会听证

    * 10年新债发行前交易殖利率收跌
    * 短多进场轧空带动台债气氛偏多
    * 后续留意叶伦国会听证及追价力道
    * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14%

    路透台北2月14日 - 台湾10年期公债106/4周二发行前交易殖利率收跌，
中止连两日收升；交易员表示，尽管美债担忧美联储主席叶伦国会听证谈话偏鹰派而略偏空
，但106/4殖利率逢高仍见买盘承接，并有多方趁机轧空带动该券殖利率跌幅稍有扩大，后
续留意买盘追价力道。
    
    他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至73亿台币，随着空单持续垫高，推升短多
今日进场轧空的意愿，但叶伦将赴国会听证及20年新券标售变数当前，料该券殖利率下档空
间有限，短线关注空单增加情形及买盘追价余裕。
   
    “今天就是轧空啊，特定多方集团上半年先抢赚红包。”一位大型证券交易员说。
    
    另位大型银行交易员表示，盘中遭到短多突袭轧空，短线106/4殖利率或有机会再测1.1
0%整数关卡，不过仍待美债配合演出，密切关注叶伦国会听证引导美债走势，将左右台债进
一步动向，且20年新券标售在即，也不能轻忽国际债券带来的资金排挤效应。
    
    周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币，
2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。
    
    交易员预估明日106/4发行前交易殖利率交投区间在1.10-1.14%。五年公债106/2殖利率
则在0.80-0.83%，
    
    美国公债收益率周一上涨，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二
和周三就半年度货币政策在国会作证词陈述。另股市创纪录高位，降低对公债的需求。10年
期公债收益率收报2.434%，前日则收报2.4090%。
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                      -0.70     0.8180%   0.8095-0.8230%     22.50
  10   106/4                      -2.15     1.1250%   1.1135-1.1500%    122.50
 年     期别                     报价（%）
 期                            
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10    105/11                       1.1620%
   5     106/2                       0.8180%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
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 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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