台湾债市：10年债发行前交易殖利率收跌，留意追价力道及叶伦国会听证

* 10年新债发行前交易殖利率收跌 * 短多进场轧空带动台债气氛偏多 * 后续留意叶伦国会听证及追价力道 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月14日 - 台湾10年期公债106/4周二发行前交易殖利率收跌， 中止连两日收升；交易员表示，尽管美债担忧美联储主席叶伦国会听证谈话偏鹰派而略偏空 ，但106/4殖利率逢高仍见买盘承接，并有多方趁机轧空带动该券殖利率跌幅稍有扩大，后 续留意买盘追价力道。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至73亿台币，随着空单持续垫高，推升短多 今日进场轧空的意愿，但叶伦将赴国会听证及20年新券标售变数当前，料该券殖利率下档空 间有限，短线关注空单增加情形及买盘追价余裕。 “今天就是轧空啊，特定多方集团上半年先抢赚红包。”一位大型证券交易员说。 另位大型银行交易员表示，盘中遭到短多突袭轧空，短线106/4殖利率或有机会再测1.1 0%整数关卡，不过仍待美债配合演出，密切关注叶伦国会听证引导美债走势，将左右台债进 一步动向，且20年新券标售在即，也不能轻忽国际债券带来的资金排挤效应。 周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币， 2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。 交易员预估明日106/4发行前交易殖利率交投区间在1.10-1.14%。五年公债106/2殖利率 则在0.80-0.83%， 美国公债收益率周一上涨，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二 和周三就半年度货币政策在国会作证词陈述。另股市创纪录高位，降低对公债的需求。10年 期公债收益率收报2.434%，前日则收报2.4090%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -0.70 0.8180% 0.8095-0.8230% 22.50 10 106/4 -2.15 1.1250% 1.1135-1.1500% 122.50 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1620% 5 106/2 0.8180% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)