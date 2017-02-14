台湾债市：10年债发行前交易殖利率收跌，留意追价力道及叶伦国会听证

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
* 10年新债发行前交易殖利率收跌 * 短多进场轧空带动台债气氛偏多 * 后续留意叶伦国会听证及追价力道 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月14日 - 台湾10年期公债106/4周二发行前交易殖利率收跌， 中止连两日收升；交易员表示，尽管美债担忧美联储主席叶伦国会听证谈话偏鹰派而略偏空 ，但106/4殖利率逢高仍见买盘承接，并有多方趁机轧空带动该券殖利率跌幅稍有扩大，后 续留意买盘追价力道。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至73亿台币，随着空单持续垫高，推升短多 今日进场轧空的意愿，但叶伦将赴国会听证及20年新券标售变数当前，料该券殖利率下档空 间有限，短线关注空单增加情形及买盘追价余裕。 “今天就是轧空啊，特定多方集团上半年先抢赚红包。”一位大型证券交易员说。 另位大型银行交易员表示，盘中遭到短多突袭轧空，短线106/4殖利率或有机会再测1.1 0%整数关卡，不过仍待美债配合演出，密切关注叶伦国会听证引导美债走势，将左右台债进 一步动向，且20年新券标售在即，也不能轻忽国际债券带来的资金排挤效应。 周四(16日)央行将代财政部标售106/3期20年公债，预估金额250亿台币， 2月20日发行。至今该券发行交易期间暂无成交纪录。 交易员预估明日106/4发行前交易殖利率交投区间在1.10-1.14%。五年公债106/2殖利率 则在0.80-0.83%， 美国公债收益率周一上涨，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二 和周三就半年度货币政策在国会作证词陈述。另股市创纪录高位，降低对公债的需求。10年 期公债收益率收报2.434%，前日则收报2.4090%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -0.70 0.8180% 0.8095-0.8230% 22.50 10 106/4 -2.15 1.1250% 1.1135-1.1500% 122.50 年 期别 报价（%） 期 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1620% 5 106/2 0.8180% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。