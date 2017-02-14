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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 14:44 BJT

日本金融：央行借出创纪录规模的五年期公债，意在激活债市流动性

路透东京2月14日 - 日本央行在周二例行操作中，向外界借出创纪录规模的五年期公债。此前央行操作导致债券严重短缺，抑制了债市交投活动。

日本央行周二通过回购协议，向外界借出9,360亿日圆(82.5亿美元)五年期公债当期债券，创纪录最高规模。

日本央行通常透过这些操作借出各类年期的公债，旨在维持市场流动性和稳定性。

但受日本央行大规模购债操作影响，近来市场流动性干涸。

例如，日本央行数据显示，央行截至1月底持有约60%的五年期公债当期债券。

因此，债券交易商和其他市场参与者无法从其他参与者处借到日本公债，迫使其中许多人从日本央行手中借。

“如果我们在市场上找不到日债回补空仓，就不得不依靠日本央行的借出操作了，”日本一家国内券商的债券交易员说道。

理论上，日本央行改善流动性的一个简单解决方案，或许是央行削减例行购债操作的日债购买规模。

但日本央行1月时曾试过这个方法，跳过了五年期公债购债操作，但此举导致日本债市受到严重冲击，造成收益率曲线急剧陡化，并迫使日本央行在上周进行了特别购债操作，以平息投资者绷紧的神经。(完) (编译 艾茂林/王琛；审校 高琦/刘秀红)
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