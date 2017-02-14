澳洲股市：结束五日连涨局面收低，获利担忧拖累消费及保健类股下跌

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透2月14日 - 澳洲股市周二略收低，结束五日连涨局面，因获利担忧拖累消费及保健类股下跌。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数跌0.1%或5.488点，收报5,755.2点。前一交易日收高0.7%。
保健类股承压，受到Cochlear Ltd大跌3.6%拖累。这家公司半年期获利虽创纪录，但被围绕中国销售的担忧情绪抵销。
悲观情绪也对全球最大的独立葡萄酒集团Treasury Wine Estates造成冲击。该公司股价下跌4.7%，带动非景气循环的消费类股一同下跌。
原材料类股的涨势尾盘时消退，材料类股微幅收高0.03%。
铁矿石厂商Fortescue Metals上涨2.6%，触及逾六年最高点。力拓小升0.3%，创近三年来最高收盘水平。
不过，必和必拓收低0.9%。(完) (编译 刘秀红/王兴亚；审校 张若琪/白云)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。