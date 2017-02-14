澳洲股市：结束五日连涨局面收低，获利担忧拖累消费及保健类股下跌

路透2月14日 - 澳洲股市周二略收低，结束五日连涨局面，因获利担忧拖累消费及保健类股下跌。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数跌0.1%或5.488点，收报5,755.2点。前一交易日收高0.7%。

保健类股承压，受到Cochlear Ltd大跌3.6%拖累。这家公司半年期获利虽创纪录，但被围绕中国销售的担忧情绪抵销。

悲观情绪也对全球最大的独立葡萄酒集团Treasury Wine Estates造成冲击。该公司股价下跌4.7%，带动非景气循环的消费类股一同下跌。

原材料类股的涨势尾盘时消退，材料类股微幅收高0.03%。

铁矿石厂商Fortescue Metals上涨2.6%，触及逾六年最高点。力拓小升0.3%，创近三年来最高收盘水平。