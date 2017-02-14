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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 14:28 BJT

日本股市：收低逾1%，东芝延迟发布财报打压人气

路透东京2月14日 - 日本股市周二收低逾1%，市场人气不佳；此前东芝推迟公布财报，财报中将公布其成本超支的美国核业务数十亿美元减记详情。

美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职后，美元走贬，亦打击市场人气。

日经指数收跌1.1%至19,238.98点。

东芝股价暴跌8%，之前该公司称推迟原定0300GMT公布的财报。

“此次推迟表明，该公司正处于混乱之中，”Myojo Asset Management首席执行长Makoto Kikuchi表示。

“我们可以猜测，该公司并非因为什么好消息而推迟公布财报。市场猜测，东芝将公布的数字还不如已经披露的消息。”

东证股价指数跌1.0%至1,539.12点，JPX-日经400指数跌1.1%至13,794.36点。(完) (编译 龚芳/王琛；审校 王洋/艾茂林)
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