日本股市：收低逾1%，东芝延迟发布财报打压人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲

路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。