日本债市：五年期债标售强劲提振短期公债走强，收益率曲线趋陡

路透东京2月14日 - 短期日本公债价格周二小幅走高，五年期公债标售的强劲表现提振市场人气，但长期公债价格疲软，令整体收益率曲线趋陡。 两年期公债收益率(殖利率) 跌1个基点至负0.225%，五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.090%。 指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.090%，30年期公债收益率涨3.5个基点至0.895%。 周二所进行的2.4万亿(兆)日圆(211.8亿美元)五年期日债标售中，衡量需求的投标倍数升至4.26，高于上个月上次标售时的3.66倍。 五年期日债吸引强劲需求。体现于日本央行在周二例行操作中，向外界借出创纪录规模的五年期公债。 另一方面，超长期日债20年期和30年期继续表现劣于大盘，尽管其收益率脱离2月初所及一年高位，但围绕日本央行货币政策的担忧，使得这些日债表现脆弱。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -1.0 -0.215% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.090% +0.5 0.085% 20年期公债 0.695% +2.0 0.675% 30年期公债 0.895% +3.5 0.860% 10年期公债期货 149.86 +0.01 149.85 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦/龚芳/张若琪)