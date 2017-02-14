日本债市：五年期债标售强劲提振短期公债走强，收益率曲线趋陡

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透东京2月14日 - 短期日本公债价格周二小幅走高，五年期公债标售的强劲表现提振市场人气，但长期公债价格疲软，令整体收益率曲线趋陡。 两年期公债收益率(殖利率) 跌1个基点至负0.225%，五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.090%。 指标10年期公债收益率 涨0.5个基点至0.090%，30年期公债收益率涨3.5个基点至0.895%。 周二所进行的2.4万亿(兆)日圆(211.8亿美元)五年期日债标售中，衡量需求的投标倍数升至4.26，高于上个月上次标售时的3.66倍。 五年期日债吸引强劲需求。体现于日本央行在周二例行操作中，向外界借出创纪录规模的五年期公债。 另一方面，超长期日债20年期和30年期继续表现劣于大盘，尽管其收益率脱离2月初所及一年高位，但围绕日本央行货币政策的担忧，使得这些日债表现脆弱。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% -1.0 -0.215% 五年期公债 -0.090% -0.5 -0.085% 10年期公债 0.090% +0.5 0.085% 20年期公债 0.695% +2.0 0.675% 30年期公债 0.895% +3.5 0.860% 10年期公债期货 149.86 +0.01 149.85 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦/龚芳/张若琪)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。