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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 14:36 BJT

日本债市：五年期债标售强劲提振短期公债走强，收益率曲线趋陡

    路透东京2月14日 - 短期日本公债价格周二小幅走高，五年期公债标售的强劲表现提振市场人气，但长期公债价格疲软，令整体收益率曲线趋陡。
    
    两年期公债收益率(殖利率)             跌1个基点至负0.225%，五年期公债收益率              跌0.5个基点至负0.090%。
    
    指标10年期公债收益率              涨0.5个基点至0.090%，30年期公债收益率涨3.5个基点至0.895%。

    周二所进行的2.4万亿(兆)日圆(211.8亿美元)五年期日债标售中，衡量需求的投标倍数升至4.26，高于上个月上次标售时的3.66倍。
    
    五年期日债吸引强劲需求。体现于日本央行在周二例行操作中，向外界借出创纪录规模的五年期公债。            
    
    另一方面，超长期日债20年期和30年期继续表现劣于大盘，尽管其收益率脱离2月初所及一年高位，但围绕日本央行货币政策的担忧，使得这些日债表现脆弱。
                                              当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债                      -0.225%     -1.0   -0.215%
    五年期公债                      -0.090%     -0.5   -0.085%
    10年期公债                       0.090%     +0.5    0.085%
    20年期公债                       0.695%     +2.0    0.675%
    30年期公债                       0.895%     +3.5    0.860%
    10年期公债期货                   149.86    +0.01    149.85
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦/龚芳/张若琪)
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