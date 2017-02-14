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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线下跌

0623GMT：

* 美元兑日圆跌0.36%，澳元兑美元涨0.48%，新西兰元兑美元升0.22%，欧元兑美元涨0.18%

* 美元兑韩元跌1.22%，美元兑坡元下滑0.4%，美元兑离岸人民币下挫0.16%，美元兑人民币下跌0.03%

* 日股日经指数收低1.13%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.19%，美国原油期货升0.06%，美国10年期公债收益率报2.4287%，日本公债收益率报0.09%

* 中国1月CPI同比上涨2.5%，受春节因素影响涨幅有所扩大--统计局

* 澳洲1月企业现况指数升至近10年高位，信心亦跳增--NAB调查

(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
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