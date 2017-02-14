《汇市简讯》欧洲盘初：美元全线下跌

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
0623GMT：
* 美元兑日圆跌0.36%，澳元兑美元涨0.48%，新西兰元兑美元升0.22%，欧元兑美元涨0.18%
* 美元兑韩元跌1.22%，美元兑坡元下滑0.4%，美元兑离岸人民币下挫0.16%，美元兑人民币下跌0.03%
* 日股日经指数收低1.13%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.19%，美国原油期货升0.06%，美国10年期公债收益率报2.4287%，日本公债收益率报0.09%
* 中国1月CPI同比上涨2.5%，受春节因素影响涨幅有所扩大--统计局
* 澳洲1月企业现况指数升至近10年高位，信心亦跳增--NAB调查
(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。