《汇市简讯》欧元兑日圆跌破100小时移动均线，可能再度下跌

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
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* 欧元兑日圆在各交叉汇率中表现最弱，跌破短期支撑，自120.57跌至120.30
* 大致追随美元兑日圆跌势，欧元兑美元上涨带来支撑
* 欧元兑日圆处于100小时移动均线切入位120.42下方，且低于小时一目均衡转换线切入位120.43
* 上周五纽约汇市尾盘跌至120.24的低位，若跌破120.20和120.00，则后市偏空
* 有可能跌向100日移动均线切入位119.06，日线图上云区底部位于118.92
* 但投机客更为关注美元/日圆及欧元/美元，欧元/日圆走势多受到影响 (完) (编译 于春红; 审校 龚芳)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。