《汇市简讯》欧元兑日圆跌破100小时移动均线，可能再度下跌

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* 欧元兑日圆在各交叉汇率中表现最弱，跌破短期支撑，自120.57跌至120.30

* 大致追随美元兑日圆跌势，欧元兑美元上涨带来支撑

* 欧元兑日圆处于100小时移动均线切入位120.42下方，且低于小时一目均衡转换线切入位120.43

* 上周五纽约汇市尾盘跌至120.24的低位，若跌破120.20和120.00，则后市偏空

* 有可能跌向100日移动均线切入位119.06，日线图上云区底部位于118.92