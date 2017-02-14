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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 15:30 BJT

新兴汇市：亚币上涨，因美国总统国家安全顾问辞职打击美元

    路透新加坡2月14日 - 亚洲货币周二上涨，因美国总统特朗普的国家安全顾问辞职打击美元；而韩元则受到额外的提振，得益于当地出口商的美元卖盘。
    
    韩元表现好于地区其他货币，兑美元           本地收报1,137.4，较前一日上涨1.2%。
    
    韩元的大幅上涨得益于当地出口商加快卖出美元。一些在首尔的交易员表示，海外基金的美元卖盘也加大了韩元的上行动能。

    多数其他亚洲货币也站稳脚跟。
    
    坡元兑美元        上涨0.4%，泰铢兑美元        上涨0.3%。
    
    亚洲货币涨势起因在于美元面临压力，此前媒体报导称，美国国家安全顾问弗林周一稍晚辞职。
    
    外界揭露在特朗普就任美国总统前，弗林曾与俄罗斯驻美大使讨论对俄罗斯的制裁措施，弗林也误导美国副总统彭斯有关他与俄国大使谈话的内容。

    澳洲联邦银行亚洲外汇策略师Andy Ji表示，这条消息令人愈发怀疑，特朗普是否能执行他所承诺的全部政策，包括拉动通胀的经济政策。
    
    “这是他当选以来美元走强的基础。市场开始调低对这方面的很多预期，”Ji表示。
    
    “这有点像是双重打击，因为每一次人们对未来的经济政策产生疑虑时，同时也会降低对美联储政策的预期，”他说，指的是市场对美联储进一步升息的预期。
    
    交易员在等待美联储主席叶伦周二和周三在国会的证词。
    
    马来西亚一家银行的交易员表示，在叶伦周二稍晚提供证词之前，一些市场人士可能将削减仓位。
        
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   113.42    113.74   +0.28   +3.22    117.07
    坡元                   1.4183    1.4235   +0.37   +2.16    1.4490
    台币                   30.870    31.030   +0.52   +4.56    32.279
    韩元                  1138.37   1152.00   +1.20   +6.09   1207.70
    泰铢                    34.97     35.07   +0.29   +2.37     35.80
    菲律宾披索              49.86     49.92   +0.12   -0.28     49.72
    印尼卢比             13320.00  13325.00   +0.04   +1.13  13470.00
    印度卢比                66.95     67.02   +0.10   +1.45     67.92
    马币                   4.4470    4.4470   +0.00   +0.84    4.4845
    人民币                 6.8701    6.8780   +0.11   +1.11    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王洋/李春喜; 审校 龚芳/于春红)
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