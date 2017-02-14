新兴汇市：亚币上涨，因美国总统国家安全顾问辞职打击美元

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡2月14日 - 亚洲货币周二上涨，因美国总统特朗普的国家安全顾问辞职打击美元；而韩元则受到额外的提振，得益于当地出口商的美元卖盘。 韩元表现好于地区其他货币，兑美元 本地收报1,137.4，较前一日上涨1.2%。 韩元的大幅上涨得益于当地出口商加快卖出美元。一些在首尔的交易员表示，海外基金的美元卖盘也加大了韩元的上行动能。 多数其他亚洲货币也站稳脚跟。 坡元兑美元 上涨0.4%，泰铢兑美元 上涨0.3%。 亚洲货币涨势起因在于美元面临压力，此前媒体报导称，美国国家安全顾问弗林周一稍晚辞职。 外界揭露在特朗普就任美国总统前，弗林曾与俄罗斯驻美大使讨论对俄罗斯的制裁措施，弗林也误导美国副总统彭斯有关他与俄国大使谈话的内容。 澳洲联邦银行亚洲外汇策略师Andy Ji表示，这条消息令人愈发怀疑，特朗普是否能执行他所承诺的全部政策，包括拉动通胀的经济政策。 “这是他当选以来美元走强的基础。市场开始调低对这方面的很多预期，”Ji表示。 “这有点像是双重打击，因为每一次人们对未来的经济政策产生疑虑时，同时也会降低对美联储政策的预期，”他说，指的是市场对美联储进一步升息的预期。 交易员在等待美联储主席叶伦周二和周三在国会的证词。 马来西亚一家银行的交易员表示，在叶伦周二稍晚提供证词之前，一些市场人士可能将削减仓位。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.42 113.74 +0.28 +3.22 117.07 坡元 1.4183 1.4235 +0.37 +2.16 1.4490 台币 30.870 31.030 +0.52 +4.56 32.279 韩元 1138.37 1152.00 +1.20 +6.09 1207.70 泰铢 34.97 35.07 +0.29 +2.37 35.80 菲律宾披索 49.86 49.92 +0.12 -0.28 49.72 印尼卢比 13320.00 13325.00 +0.04 +1.13 13470.00 印度卢比 66.95 67.02 +0.10 +1.45 67.92 马币 4.4470 4.4470 +0.00 +0.84 4.4845 人民币 6.8701 6.8780 +0.11 +1.11 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王洋/李春喜; 审校 龚芳/于春红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。