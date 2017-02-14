新兴汇市：亚币上涨，因美国总统国家安全顾问辞职打击美元

路透新加坡2月14日 - 亚洲货币周二上涨，因美国总统特朗普的国家安全顾问辞职打击美元；而韩元则受到额外的提振，得益于当地出口商的美元卖盘。 韩元表现好于地区其他货币，兑美元 本地收报1,137.4，较前一日上涨1.2%。 韩元的大幅上涨得益于当地出口商加快卖出美元。一些在首尔的交易员表示，海外基金的美元卖盘也加大了韩元的上行动能。 多数其他亚洲货币也站稳脚跟。 坡元兑美元 上涨0.4%，泰铢兑美元 上涨0.3%。 亚洲货币涨势起因在于美元面临压力，此前媒体报导称，美国国家安全顾问弗林周一稍晚辞职。 外界揭露在特朗普就任美国总统前，弗林曾与俄罗斯驻美大使讨论对俄罗斯的制裁措施，弗林也误导美国副总统彭斯有关他与俄国大使谈话的内容。 澳洲联邦银行亚洲外汇策略师Andy Ji表示，这条消息令人愈发怀疑，特朗普是否能执行他所承诺的全部政策，包括拉动通胀的经济政策。 “这是他当选以来美元走强的基础。市场开始调低对这方面的很多预期，”Ji表示。 “这有点像是双重打击，因为每一次人们对未来的经济政策产生疑虑时，同时也会降低对美联储政策的预期，”他说，指的是市场对美联储进一步升息的预期。 交易员在等待美联储主席叶伦周二和周三在国会的证词。 马来西亚一家银行的交易员表示，在叶伦周二稍晚提供证词之前，一些市场人士可能将削减仓位。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.42 113.74 +0.28 +3.22 117.07 坡元 1.4183 1.4235 +0.37 +2.16 1.4490 台币 30.870 31.030 +0.52 +4.56 32.279 韩元 1138.37 1152.00 +1.20 +6.09 1207.70 泰铢 34.97 35.07 +0.29 +2.37 35.80 菲律宾披索 49.86 49.92 +0.12 -0.28 49.72 印尼卢比 13320.00 13325.00 +0.04 +1.13 13470.00 印度卢比 66.95 67.02 +0.10 +1.45 67.92 马币 4.4470 4.4470 +0.00 +0.84 4.4845 人民币 6.8701 6.8780 +0.11 +1.11 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王洋/李春喜; 审校 龚芳/于春红)