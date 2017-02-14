金属期市：期铜走坚，此前因供应忧虑守住隔夜可观涨幅

路透悉尼2月14日 - 周二铜价守住隔夜可观涨幅，因全球两大产地都出现供应担忧。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦今天稍晚将在国会作证，在此之前投资者将注意力转向铜市，市场寻求获悉美联储升息步伐的线索。

若叶伦的证词提升了3月升息的可能性，美元则可能进一步推高，此前美国国家安全顾问弗林辞职，导致美元在亚洲市场走低。

“LME期铜在叶伦讲话之后有可能会小幅上涨，”柏斯的一位商品交易员说。

0700 GMT时，LME三个月期铜涨1%至每吨6,168美元，周一曾触及2015年5月以来最高位6,204。

上海期交所期铜涨1.1%至每吨50,110元人民币。

但推动铜价上涨的主要因素依然是智利的Escondida大型铜矿举行罢工，以及印尼Grasberg铜矿暂时停止出口铜精矿。

其他金属方面，LME期铅和期锌小幅走坚，分别涨至每吨2,434美元和2,941.50美元。期镍继早前下跌后转升至平盘上方，上涨0.8%至10,820美元。