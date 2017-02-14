金属期市：期铜走坚，此前因供应忧虑守住隔夜可观涨幅

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透悉尼2月14日 - 周二铜价守住隔夜可观涨幅，因全球两大产地都出现供应担忧。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦今天稍晚将在国会作证，在此之前投资者将注意力转向铜市，市场寻求获悉美联储升息步伐的线索。
若叶伦的证词提升了3月升息的可能性，美元则可能进一步推高，此前美国国家安全顾问弗林辞职，导致美元在亚洲市场走低。
“LME期铜在叶伦讲话之后有可能会小幅上涨，”柏斯的一位商品交易员说。
0700 GMT时，LME三个月期铜涨1%至每吨6,168美元，周一曾触及2015年5月以来最高位6,204。
上海期交所期铜涨1.1%至每吨50,110元人民币。
但推动铜价上涨的主要因素依然是智利的Escondida大型铜矿举行罢工，以及印尼Grasberg铜矿暂时停止出口铜精矿。
其他金属方面，LME期铅和期锌小幅走坚，分别涨至每吨2,434美元和2,941.50美元。期镍继早前下跌后转升至平盘上方，上涨0.8%至10,820美元。
上海市场方面，期锌和期铅均下滑不到0.5%，期铝上涨2.9%。(完) (编译 王琛/白云; 审校 李春喜/艾茂林)
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