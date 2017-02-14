中国金属：2月精铜产量环比不会有明显提升，但消费料能好于去年--安泰科

路透北京2月14日 - 中国国有研究机构北京安泰科称，2月中国仍有部分冶炼厂检修，预计2月精铜产量不会有非常明显的环比提升，但消费料能好于去年同期。

安泰科报告指出，今年春节较早，令今年2月受到春节因素的冲击弱化一些，但考虑到正月十五以后下游生产才能逐步回归正常，因此消费应能好于去年，但也不值得过于期待。

“预计2月LME三个月期铜均价为5,850美元/吨左右；SHFE三个月期铜均价在47,200元人民币/吨左右。”报告预测。

报告并称，人民币的升值似乎在短期内还有空间，加之春节前影响的报关会在节后体现，预计2月进口能保持在较为合理水准。

报告并提到，2017年1月，包括云铜在内的一些冶炼厂将开始进行检修，预计国内精铜产量环比将有下滑，但考虑到去年有新产能释放，而且去年年初主要冶炼厂有主动减产行为，因此同比来看还有一定增加。

1月消费将受到春节因素冲击较大，按照惯例统计局不单独公布1月产量数据，从安泰科了解情况来看，有一定两极分化现象，有订单的企业加紧生产，以期尽量赶在春节前完成订单，有些备库意愿也较强，但也有很多陆续安排停工放假，交易主要集中在贸易商之间。

铝方面，2017年1月，国内原铝消费整体表现良好。从原铝各消费领域来看，电子电力领域依旧表现强劲，汽车产量数据、房地产数据新开工、竣工面积也表现较为良好，家电产量方面有所回暖，整体对原铝消费形成支撑。