更新版 1-台湾个股：华南银今年将投资本/外币债券共800亿台币，寻找海外并购标的

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
(新增董事长及相关主管说法)
路透台北2月14日 - 台湾大型金控--华南金控董事长吴当杰周二表示，金控旗下子公司华南银行今年计划投资本/外币债券共800亿台币；其中，本币及外币金额分别为500亿及300亿台币。
他并表示，华南金目前没有现金增资计画，但子公司华南银行将发行次顺位金融债券，总计60亿台币，且将分别于上半年和下半年发行；而首档次顺位金融债预计在3月底前发行，已向主管机关申请中。
〞今年我们在财务操作上要更多的关注，不管外币和台币债券都会增加(投资)很多，股票也是势必要建立部位。〞吴当杰对路透说。
他解释，台湾经济基本面预测还是不错，台股基本面佳、现金殖利率也不错，外资因而特别青睐台股。
华银一不愿具名主管表示，除台／外币债，该行今年将增持台股；目前手中持有股票部位约150亿台币，今年将再增加30-50亿台币，主要是景气好转，台股现金殖利率相当高，值得进行中长期投资。
吴当杰说，华银三大获利引擎包含：利息收入、财富管理手续费收入及财务操作，当中又以利息收入占比最高，今年的目标是希望能争取更多的大型联贷案主办机会。
在海外布局方面，他表示，目前华银在东南亚的据点相对较其他银行少，但会努力积极布局东南亚市场，包括：6月前希望能成立〞亚太办事处〞，并设立菲律宾马尼拉分行，期将海外获利占比自去年的39%，进一步拉升至40%以上。
另在并购方面，〞只要有好的标的我们都不排除。〞吴当杰说，因柬埔寨已冻结台资赴当地设立分行，但华银可以采取投资设立微型财务公司的方式，提供台商融资，〞企业到那里，银行就到那里〞。
并购标的部分，他称，印尼、印度及越南都可以考虑，且不仅限于银行，金控旗下各子公司，包括产物保险公司等都可以好好找寻并购标的。
华南金控是台湾大型公股金控之一，该公司周二每股收在16.85台币；而旗下子公司华南银行以资产总额计为台湾第七大银行。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯/曾祥进)
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