台湾经济：能源转型关键时刻，政府会确保稳定供水供电--蔡英文

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透台北2月14日 - 台湾总统蔡英文周二表示，目前台湾能源转型的关键时刻，从今年到2025年包括公营企业--台电，与民间将投入能源相关设备达3兆(万亿)台币，将创造庞大商机；而政府也将确保稳定的水、电供应。
蔡英文周二出席工商团体春节联谊会时做此表述。她指出，经济部将做出能源转型的中长期规划，目标2025年达到再生能源占总发电电力的20%，天然气占比50%，燃煤占比30%的发电结构。
〞而且政府要稳定供电。〞她说。
水资源方面，蔡英文指出，今年春天缺水，行政院已经准备好因应方案，也会加强跨区域水源调度的弹性，会建构一个稳定的供水系统。
她说，除了希望厂商对能源转型共襄盛举之外，也期待企业的生产线能够提升制程的能源效率，厂商能投资节水和废水的节能设备，企业也为消费者开发更智慧与节能的产品。至于企业投资缺地的问题，中央政府也会与地方政府盘点与活化土地利用，确保企业投资用地供给无虞。
台湾行政院去年10月通过〞电业法〞，其中计划台电公司〞厂网分工〞，依功能不同分拆成两家不同的公营事业--发电及输配送电公司。行政院认为，唯有推动电业自由化，才能推动绿能产业发展，落实总统蔡英文总统的政见。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。