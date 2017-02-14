台湾经济：能源转型关键时刻，政府会确保稳定供水供电--蔡英文

路透台北2月14日 - 台湾总统蔡英文周二表示，目前台湾能源转型的关键时刻，从今年到2025年包括公营企业--台电，与民间将投入能源相关设备达3兆(万亿)台币，将创造庞大商机；而政府也将确保稳定的水、电供应。

蔡英文周二出席工商团体春节联谊会时做此表述。她指出，经济部将做出能源转型的中长期规划，目标2025年达到再生能源占总发电电力的20%，天然气占比50%，燃煤占比30%的发电结构。

〞而且政府要稳定供电。〞她说。

水资源方面，蔡英文指出，今年春天缺水，行政院已经准备好因应方案，也会加强跨区域水源调度的弹性，会建构一个稳定的供水系统。

她说，除了希望厂商对能源转型共襄盛举之外，也期待企业的生产线能够提升制程的能源效率，厂商能投资节水和废水的节能设备，企业也为消费者开发更智慧与节能的产品。至于企业投资缺地的问题，中央政府也会与地方政府盘点与活化土地利用，确保企业投资用地供给无虞。