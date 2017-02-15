重温稿-《中国新债预测》五年期续发国债中标收益率预测均值3.04%

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
* 招标品种：财政部五年期续发国债
* 招标金额：200亿元人民币
* 招标时间: 周三(15日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.99%-3.09%
* 预测均值: 3.04%(按各家机构预测值平均)
路透北京2月14日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期国债。路透调查显示，央行公开市场净回笼伴随着大量资金的到期，流动性虽保持平稳但市场对后市预期并不乐观，加之午后期货和现券市场走弱，预计明日招标需求一般，定位接近二级水准，预测均值为3.04%。
北京一银行交易员说，“我偏谨慎一点，上周资金面是有预期的，上周大行出资金都是10多天或者一个月，这周都是出隔夜，每天都是新预期。”
上海一银行交易员亦称，预计中标结果将略高于二级市场水准，主要还是资金面影响，市场对后期流动性相对悲观。
“今天国开债的（招标结果）倒是不错，不过下午各种传言又来了，期货和利率债表现也没上午那么好，感觉明天中标能在二级（水平）就不错了，估计会略高一点。”他说。
中债国债到期收益率曲线中，五年期收益率为3.0346%。
国开行上午招标的三、七和10年固息增发债，中标收益率分别为3.7717%、4.0894%和4.0927%，均低于此前市场预测均值为3.80%、4.12%和4.11%。三期债对应投标倍数2.31、5.42和4.05。
明日招标国债为财政部2017年第一期五年品种的第一次续发，该标的券最新成交在3.04%，上日尾盘报3.03%。
该期债采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，从1月12日开始计息，票面利率2.88%。
竞争性招标的具体时间为2月15日上午10:35至11:35，同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月16日进行分销；2月20日起与同期国债合并上市交易。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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