欧洲个股：瑞信仍将按计划推进瑞士业务的IPO，但也会考虑其他选项

路透苏黎世2月14日 - 瑞士信贷首席执行官谭天忠(Tidjane Thiam)周二表示，瑞信将继续推进将旗下瑞士业务挂牌上市的计划，但同时也会考虑其他选择方案，以强化资产负债表。

“在2016年大规模重整期间，首次公开发行(IPO)提供了有效的资金支持，”谭天忠在与分析师的电话会议上表示。

“鉴于当前经营环境所面临的地缘政治不确定性，我们希望保有这种支持力量。因此，我们会继续按计划准备在2017年下半年进行IPO。但与此同时，我们也愿意继续研究监管环境的变化，这一点很重要，因为我们一直在检视各种可能方案，以决定是否有更佳途径来为股东提供更具吸引力的风险/回报。”(完) (编译 高琦 审校 孙茉莉)