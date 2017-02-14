香港个股：路劲发行3亿美元优先担保永续证券，获超额认购约18倍

路透香港2月14日 - 主要从事房地产及收费公路业务的路劲基建有限公司周二称，其发行的3亿美元优先担保永续证券，获超额认购约18倍。

据新闻稿，由于市场反应热烈，该批票据的最终发行收益率7.95%，较初始价格指引大幅收窄67.5个基点。发行价为本金额的100%，每半年付息一次。

路劲是次透过全资附属公司RKP Overseas Finance 2016 (A) Limited发行票据所得款项净额估计约2.95亿美元，将用于一般企业用途。

摩根大通、汇丰及星展银行担任票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

路劲此前发出盈利预告，预期2016年度之综合溢利净额较2015年度的8.28亿港元增长至少60%，主要得益于更多物业交付连同毛利率改善、收费公路项目车流量改善以及透过远期掉期合约冲减人民币贬值亏损。

该股周二收跌0.4%，报7.49港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)