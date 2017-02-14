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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月14日

2月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.88492人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为19.75%，高于上交易日收盘的19.45%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.62      4.96      1.05
 建设银行                                          5.79      5.97      1.10
 中国银行                                          3.62      3.82      1.07
 农业银行                                          3.22      3.42      1.06
 招商银行                                         18.87     20.70      1.03
 中信银行                                          6.92      5.30      1.48
 交通银行                                          6.06      6.01      1.14
 民生银行                                          9.10      8.93      1.15
 中国人寿                                         26.57     24.45      1.23
 中国平安                                         36.10     42.10      0.97
 中国太保                                         27.72     29.55      1.06
 中信证券                                         16.64     16.90      1.11
 新华人寿                                         46.38     40.75      1.29
 海通证券                                         15.93     14.44      1.25
 华能国际                                          7.36      5.41      1.54
 大唐发电                                          3.95      2.16      2.07
 华电国际                                          5.08      3.47      1.65
 中煤能源                                          6.23      4.10      1.72
 中国神华                                         17.31     16.22      1.21
 中国石油                                          8.39      6.14      1.54
 兖州煤业                                         11.26      6.10      2.09
 中国石化                                          5.84      6.11      1.08
 上海石化                                          6.61      4.65      1.61
 中海油服                                         12.98      8.14      1.80
 仪征化纤                                          3.87      1.58      2.77
 中国铝业                                          5.34      4.29      1.41
 江西铜业                                         21.49     14.16      1.72
 洛阳钼业                                          4.51      2.64      1.93
 紫金矿业                                          3.63      2.89      1.42
 马钢股份                                          3.49      2.94      1.34
 鞍钢股份                                          6.32      6.07      1.18
 重庆钢铁                                          2.52      2.12      1.34
 海螺水泥                                         20.94     27.05      0.87
 洛阳玻璃                                         25.61      6.02      4.81
 京城机电                                          9.53      3.43      3.14
 中联重科                                          4.79      4.30      1.26
 金隅股份                                          4.68      3.35      1.58
 中国国航                                          7.53      5.79      1.47
 东方航空                                          7.05      4.18      1.91
 南方航空                                          7.38      4.79      1.74
 中国远洋                                          6.23      3.64      1.93
 中海集运                                          4.23      1.78      2.69
 中集集团                                         16.95     12.94      1.48
 中海发展                                          7.33      4.53      1.83
 宁沪高速                                          8.87     10.30      0.97
 深高速                                            8.79      7.24      1.37
 成渝高速                                          5.17      3.12      1.87
 皖通高速                                         14.50      6.15      2.66
 广深铁路                                          5.51      4.99      1.25
 中国南车                                         10.44      7.48      1.58
 中国交建                                         18.70     10.28      2.06
 中国铁建                                         13.46     11.24      1.35
 中国中铁                                          9.29      7.07      1.48
 长城汽车                                         12.71      8.96      1.60
 比亚迪                                           49.54     44.75      1.25
 广汽集团                                         24.43     12.90      2.14
 青岛啤酒                                         32.98     35.10      1.06
 白云山                                           24.98     20.45      1.38
 新华制药                                         13.16      5.75      2.59
 海信科龙                                         11.65      8.60      1.53
 南京熊猫                                         15.50      7.59      2.31
 晨鸣纸业                                         12.67      9.58      1.49
 上海医药                                         21.43     20.70      1.17
 中兴通讯                                         15.51     12.84      1.37
 东方电气                                         10.79      7.66      1.59
 潍柴动力                                         11.72     14.40      0.92
 东北电气                                          9.29      2.71      3.87
 广船国际                                         33.11     16.32      2.29
 昆明机床                                          8.20      2.79      3.32
 一拖股份                                         13.19      4.92      3.03
 北辰实业                                          4.40      2.66      1.87
 创业环保                                          8.43      4.33      2.20
 中国中冶                                          5.35      3.11      1.94
 金风科技                                         17.18     13.18      1.47
 丽珠                                             57.62     46.90      1.39
 万科                                             20.91     19.94      1.19
 郑煤机                                            8.07      4.96      1.84
 大连港                                            2.97      1.46      2.30
 山东墨龙                                          8.14      2.38      3.86
 浙江世宝                                         36.69      9.20      4.51
 复星医药                                         25.19     27.30      1.04
 光大银行                                          4.12      3.84      1.21
 东江环保                                         17.88     13.46      1.50
 上海电气                                          8.42      3.74      2.54
 广发证券                                         17.74     17.44      1.15
 华泰证券                                         18.40     16.32      1.27
 东方证券                                         15.41      7.87      2.21
 光大证券                                         16.07     12.48      1.46
 招商证券                                         16.89     12.16      1.57
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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