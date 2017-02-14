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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 16:32 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶扩大涨幅，受上海期胶走坚支撑

路透东京2月14日 - 指标东京期胶周二触及近两周高位，连续第三日扩大涨幅，因受到上海期胶走坚的支撑。

东京工业品交易所(TOCOM)期胶收盘时赶上上海期胶涨势，但东京的一名经纪商称，在日本股市低迷之际买家最初不愿买进。

7月TOCOM期胶合约 收涨0.4日圆，每公斤报326.4日圆，此前晚盘曾触及近两周高位。

上海5月期胶收高330元人民币，报每吨22,015元。

新加坡3月期胶尾盘报229.70美分，跌0.5美分。(完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 龚芳/艾茂林)
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