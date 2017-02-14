亚洲橡胶：TOCOM期胶扩大涨幅，受上海期胶走坚支撑

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透东京2月14日 - 指标东京期胶周二触及近两周高位，连续第三日扩大涨幅，因受到上海期胶走坚的支撑。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶收盘时赶上上海期胶涨势，但东京的一名经纪商称，在日本股市低迷之际买家最初不愿买进。
7月TOCOM期胶合约 收涨0.4日圆，每公斤报326.4日圆，此前晚盘曾触及近两周高位。
上海5月期胶收高330元人民币，报每吨22,015元。
新加坡3月期胶尾盘报229.70美分，跌0.5美分。(完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 龚芳/艾茂林)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。