更新版 1-中国汇市：结汇盘推动人民币收升逾百点，中国通胀数据影响有限

* 人民币大幅收升，中间价小升脱离四周低点 * 中国1月通胀数据对汇市影响有限 * 市场流动性相对较差，客盘结售汇基本均衡 * 美元/人民币期权隐含波动率持续回落 * 短期汇价料维持区间宽幅震荡 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月14日 - 人民币兑美元即期周二大幅收升逾百点，中间价反弹脱离四周低点 。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，午后有 大量结汇盘推升汇价；短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。 他们并指出，由于监管强化企业和个人的结售汇真实性审查，投机需求被明显压制，市场流动性也相对较 差，离岸和在岸美元/人民币平价期权隐含波动率近期均连续回落，也反映市场对汇价走势不确定性担忧持续 下降。 “今天卖盘非常多，有客盘有套利盘，大行肯定也有。”一中资行交易员称，“美指没怎么动还一股脑砸 （美元）的，估计就是自营了。” 亦有中资行交易员表示，当前监管层对客盘源头管理得比较好，结售汇也比较均衡，短期内难有方向。 中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比涨2.5%，高于路透调查预 估中值2.4%，并创2014年5月以来最大涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨6.9%，路透 调查预估中值6.3%。分析人士称，春节因素推升1月CPI，预计2月数据会回落，通胀压力并不大。 离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率最新报6.9/7.3%，在岸同期的平价期权隐含波动率CN Y1YO=CNC最新报4/4.5%，两地期权波动率较年初均明显下行。 全球汇市方面，美元周二续跌，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职；投资者等待美国联邦储备 理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会作证，以期从中获悉美联储升息步伐的线索。 “人们正在等待叶伦的证词，美元也将根据她的讲话，判断能否再度向上测试。”外汇研究公司Global-i nfo Co主管Kaneo Ogino表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8674 6.8793 0.17% FXS> 中间价 6.8806 6.8898 0.13% 成交额<CNYSPTVOL=C 175.92亿美元 193.04亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 220 日低6.8874 日高6.86 54 今年以来升贬幅度 1.20% 2005年汇改以来升贬 20.52% 幅度 一年期美元/人民币 1235 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.858 6.8733 一年期NDF<CNY1YNDF 7.082 7.1038 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8717；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3013、6.065和8.62 03。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)