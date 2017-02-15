台湾已公布经济指标--2017/2/15

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +4.11% +3.96% 2/24 -- 季调失业率 12月 3.82% 3.84% 2/24 -- 工业生产指数(y/y) 12月 +6.25% +9.11% r 2/23 -- 外汇存底(亿美元) 1月底 4,365.89 4,342.04 3/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.25% +1.70% 3/7 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第4季 +2.58% +2.03% 2/15 -- (概估值 (统计值) (统计值) ) 重贴现率(%) 第四季 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选：相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。