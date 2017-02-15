台湾经济指标预测--2月15日至3月7日

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率 第四季 -- +2.58% (统计值) (第四季概估值) * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1600 外销订单 1月 -- +6.3% 年变动率 2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差170.9亿美元 2/23 1600 工业生产指数 1月 -- +6.25% 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700 重贴现率 第一季 -- 1.375% *表新增。 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选；相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。