中国经济：安排1.5亿元专项补助支持西部大开发重点项目前期工作--发改委

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透北京2月14日 - 中国国家发展改革委周二表示，近日已下达“2017年西部大开发重点项目前期工作专项补助中央预算内投资计划”，安排1.5亿元人民币专项补助资金支持西部12省区市和新疆生产建设兵团开展西部大开发重点项目前期工作。
发改委网站新闻稿称，2012-2016年，西部地区利用专项补助资金累计谋划项目919个，估算总投资超过15万亿元。其中，已有146个项目纳入国家、省市相关规划，284个项目开工建设进入实施阶段。
新华社此前援引新疆发布的政府工作报告称，今年新疆将加大固定资产投入力度，着力抓好以交通、水利、能源、通信等为重点的基础设施建设项目，实现全社会固定资产投资1.5万亿元以上，比去年增长50%以上。该消息一度推高中国股市基建相关板块。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。