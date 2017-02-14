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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 17:06 BJT

中国经济：安排1.5亿元专项补助支持西部大开发重点项目前期工作--发改委

路透北京2月14日 - 中国国家发展改革委周二表示，近日已下达“2017年西部大开发重点项目前期工作专项补助中央预算内投资计划”，安排1.5亿元人民币专项补助资金支持西部12省区市和新疆生产建设兵团开展西部大开发重点项目前期工作。

发改委网站新闻稿称，2012-2016年，西部地区利用专项补助资金累计谋划项目919个，估算总投资超过15万亿元。其中，已有146个项目纳入国家、省市相关规划，284个项目开工建设进入实施阶段。

新华社此前援引新疆发布的政府工作报告称，今年新疆将加大固定资产投入力度，着力抓好以交通、水利、能源、通信等为重点的基础设施建设项目，实现全社会固定资产投资1.5万亿元以上，比去年增长50%以上。该消息一度推高中国股市基建相关板块。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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