《全球汇市》特朗普的国家安全顾问辞职打压美元下跌，静待叶伦讲话

* 美国国家安全顾问弗林因与俄罗斯有接触而辞职 * 叶伦周二和周三将在国会发表证词陈述 * 美元兑日圆小跌，但远高于上周低点 * 对法国大选的担忧继续困扰欧元 路透2月14日 - 美元兑主要货币在周二续跌，之前美国总统特朗普的国家安全顾问弗林辞职。有消息称弗林在特朗普就职之前，与俄罗斯驻美大使讨论过解除美国对俄制裁的问题。 美元指数 自三周高点回落，下跌0.2%，弗林的辞职突显出围绕特朗普政府的不可预测性，并且在投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会进行证词陈述之际，该事件也加深了市场的谨慎情绪。 纽约梅隆银行驻伦敦首席市场策略师Simon Derrick表示，“新政府才刚成立不久，我们还不知道财政策略的细节，而这将对于美联储如何引导政策有着重大影响。” Derrick指出，特朗普与日本首相安倍晋三会面时提出调和语调。安倍晋三周二表示，他认同特朗普看法，称汇率议题应留待给各国财经领导讨论。 他称，“对于特朗普与安倍谈话，我们有了稍微多一些的细节，看来汇率议题并未消失，因此这令人对美元多了一分戒心。” 美元兑日圆 下跌0.2%至113.56，脱离周一高点114.17，但远高于一周前触及的10周低点111.59。 投资者目前静待美联储主席叶伦今天稍晚在国会作证时，是否就升息步伐给出线索。叶伦本周本周将两次在国会作证。 叶伦将于周二在参议院金融委员会作证，发表美联储半年度货币政策和经济报告，周三在众议院金融服务委员会进行半年度货币政策证词陈述。 “总而言之，市场在等待三件事：美联储是否仍考虑今年升息三次？是否已发生了可能打消这一预期的事情？叶伦是否会对总统特朗普可能实施的财政措施提出某些质疑、从而给市场一记现实检验？”City Index研究负责人Kathleen Brooks在报告中问道。 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，美联储应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划。柯普朗今年在美联储的利率决策委员会中有投票权。 根据CME Group的FedWatch，利率期货显示投资者认为美联储在下月会议上升息的概率只有大约五分之一。 特朗普上周许诺将宣布“重大”税改计划也提振美元。白宫表示，税改计划将包括对企业和个人减税。特朗普的言论激发市场期望，帮助提振美股周一创下纪录新高。 欧元因美元走软而受益，兑美元 涨0.25%至1.0623美元。 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，IMF不能为希腊做出特殊安排，并表示只有确信希腊能免于陷入债务漩涡时才会参与救援。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0620 1.0597 +0.22 +1.02 1.0513 美元/日圆 113.59 113.73 -0.12 -2.81 116.87 欧元/日圆 120.63 120.52 +0.09 -2.04 123.14 美元/瑞郎 1.0038 1.0051 -0.13 -1.38 1.0178 英镑/美元 1.2518 1.2526 -0.06 +1.48 1.2336 美元/加元 1.3050 1.3070 -0.15 -2.83 1.3430 美元/离岸人民币 6.8582 6.8718 -0.20 -1.64 6.9726 澳元/美元 0.7675 0.7638 +0.48 +6.38 0.7215 新西兰元/美元 0.7176 0.7175 +0.01 +3.39 0.6941 欧元/瑞郎 1.0662 1.0660 +0.02 -0.51 1.0717 欧元/英镑 0.8482 0.8457 +0.30 -0.42 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4652 9.4736 -0.09 -1.20 9.5799 美元/挪威克朗 8.3684 8.3883 -0.24 -3.11 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/张明钧/王琛/刘秀红；审校 李春喜/孙茉莉/刘秀红/艾茂林)