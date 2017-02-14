欧元债市：公债收益率微幅下跌，受政治及货币政策不确定性压制

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透伦敦2月14日 - 高评级欧元区公债收益率周二早盘微幅下跌，因政治和货币政策前景具有不确定性。
德国经济成长数据亦帮助压制了公债收益率，德国第四季经济成长0.4%，略低于预期，通胀前景受到压抑。
自去年9月以来德国公债收益率持续上涨，因有迹象显示全球经济前景转好，通胀数据更强，而且货币刺激措施料将缩减。
“总体而言收益率呈上行趋势，这不会消失，不过今天的走势表明仍有许多因素影响市场，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。
1月欧元区通胀率达到1.8%，超越预期，接近欧洲央行设定的接近但低于2%的目标。并且这也是2013年2月来的最高值。
这加大德国公债收益率的上行压力，该收益率已经从去年9月负0.19%的水平攀升。
不过Lenz表示，德法两国即将到来的大选引发了对于欧元区前景的担忧，还有美国加息步伐的不确定性，缓冲了这种趋势。
10年期德国公债收益率下跌1.4个基点至0.33%，评级为A的荷兰和奥地利10年期公债收益率也小跌。
与此同时，意大利10年期公债收益率上升1.6个基点至2.24%，推动其与可比德债收益率之差达到190个基点。
据DZ Bank，法国10年期公债收益率升1.3个基点至1.04%，目前已接近爱尔兰公债水平，为2007年以来首见。爱尔兰10年期公债收益率报1.06%。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 孙茉莉/高琦)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020