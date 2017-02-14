欧元债市：公债收益率微幅下跌，受政治及货币政策不确定性压制

路透伦敦2月14日 - 高评级欧元区公债收益率周二早盘微幅下跌，因政治和货币政策前景具有不确定性。

德国经济成长数据亦帮助压制了公债收益率，德国第四季经济成长0.4%，略低于预期，通胀前景受到压抑。

自去年9月以来德国公债收益率持续上涨，因有迹象显示全球经济前景转好，通胀数据更强，而且货币刺激措施料将缩减。

“总体而言收益率呈上行趋势，这不会消失，不过今天的走势表明仍有许多因素影响市场，”DZ Bank策略师Daniel Lenz说。

1月欧元区通胀率达到1.8%，超越预期，接近欧洲央行设定的接近但低于2%的目标。并且这也是2013年2月来的最高值。

这加大德国公债收益率的上行压力，该收益率已经从去年9月负0.19%的水平攀升。

不过Lenz表示，德法两国即将到来的大选引发了对于欧元区前景的担忧，还有美国加息步伐的不确定性，缓冲了这种趋势。

10年期德国公债收益率下跌1.4个基点至0.33%，评级为A的荷兰和奥地利10年期公债收益率也小跌。

与此同时，意大利10年期公债收益率上升1.6个基点至2.24%，推动其与可比德债收益率之差达到190个基点。

据DZ Bank，法国10年期公债收益率升1.3个基点至1.04%，目前已接近爱尔兰公债水平，为2007年以来首见。爱尔兰10年期公债收益率报1.06%。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 孙茉莉/高琦)